GUIONISTAS DE TODA EUROPA SE REÚNEN EN MADRID POR LA NUEVA DIRECTIVA DEL COPYRIGHT

La Junta Directiva de la Federación de Guionistas Europeos (FSE) se reunirá en Madrid desde el próximo 12 de enero para abordar su posicionamiento y el trabajo realizado ante la próxima aprobación de la nueva directiva de copyright en la Unión Europea, en un encuentro organizado por el sindicato de guionistas ALMA.Hasta el sábado se reunirán en Madrid los principales representantes de los guionistas, en una cita que culminará el día 14 con una 'master class' del guionista John August, colaborador habitual de Tim Burton.Entre los objetivos marcados por la Federación de Guionistas Europeos para esta reunión figura la lucha contra la desprotección que sufren muchos de los profesionales que se dedican a la creación de contenidos audiovisuales, un objetivo que, según ALMA, refuerza la reciente campaña del FSE 'Mejores contratos, remuneración justa', en la que se ponían sobre la mesa las condiciones de inestabilidad económica a las que se enfrentan estos profesionales.REIVINDICACIONESMejorar los contratos que suscriben los profesionales, lograr un marco de negociación más adecuado, reclamar el lugar que corresponde a los guionistas en el sector y presentar las propuestas concretas que pretenden hacer llegar a los eurodiputados de toda Europa, ante la aprobación de la nueva directiva de copyright, centrarán la mesa redonda que se celebrará el jueves 12, a las 19.00 horas, en la Academia de Cine.La FSE considera que los creadores deberían ser protegidos desde las leyes para garantizar una remuneración proporcional y capacidad de negociación sobre la explotación de su obra.ALMA, en línea con sus colegas europeos, considera que es importante que la sociedad y la industria den al guionista el valor que tiene en otros países.Carlos Molinero, vicepresidente del sindicato, afirma que “la ley lo considera autor de la obra audiovisual junto con el músico y el director. Y su trabajo, el guión, es el germen de cualquier película, serie o programa. No obstante, lo que buscamos no es que el guionista sea conocido, sino reconocido, pues de la importancia y el valor que se dé a nuestro trabajo dependen nuestra remuneración y nuestra carrera".COPYRIGHTEn referencia a la nueva normativa sobre copyright, Curro Royo, vicepresidente del sindicato, mostró su apoyo a la Federación de Guionistas Europeos, a la que ALMA pertenece.“Estamos trabajando junto con otros gremios para que la nueva ley de copyright proteja el derecho de los autores a negociar contratos justos con respecto al beneficio que generan sus obras. Para esto es fundamental que la transparencia y la proporcionalidad estén defendidas desde las leyes, y el cumplimiento de éstas garantizado mediante sistemas de arbitraje accesibles, especialmente en un momento en el que el mercado digital está experimentando una profunda transformación", agregó.En esta mesa redonda participarán Robert Taylor, presidente de FSE y abogado del Sindicato de Guionistas Británico; David Kavanagh, jefe ejecutivo de FSE y del Irish Playwrights and Screenwriters Guild (sindicato de Irlanda); Marie Roussin, guionista y miembro de la Junta de FSE y de La Guilde (sindicato francés); Caroline Otto, guionista y miembro de la Junta de FSE y del Writers Guild of Germany (Alemania); Vinicio Canton, guionista y miembro directivo de la Junta Directiva del Writers Guild de Italia, y Maciej Karpinski, guionista miembro de la Junta de FSE y presidente de la Union of Polish Screenwriters (Polonia).