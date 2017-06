'El sueño de Gabrielle', un filme "sobre el amor y la locura" con Marion Cotillard, llega a España este viernes

Etiquetas

'El sueño de Gabrielle', una película francesa sobre "el amor, la locura, y la fuerza del imaginario", según su guionista y directora, Nicole García, llega a los cines de España este viernes 9 de junio. "Es la historia de todos nosotros, que andamos en la línea al borde del abismo entre la razón y la locura", ha declarado sobre una cinta protagonizada por Marion Cotillard, Louis Garrel y Álex Brendemühl.

El filme, ambientado en los años 50 en el sur de Francia, relata la historia de Gabrielle (Cotillard) que es una joven que vive en un pequeño pueblo de la provenza francesa que sueña con encontrar el amor verdadero. Sus padres le obligan a casarse con José (Brendemühl), un granjero español exiliado de la Guerra Civil. Sin embargo, Gabrielle no le ama y siente que ha sido "enterrada en vida". Durante la estancia en un balneario, conoce a André (Garrel), un teniente herido en la guerra de Indochina. Gabrielle se enamora de él y decide librarse de un matrimonio que parece "encerrarla".

En una entrevista con Europa Press, García ha aseverado que la película "llega a las emociones de las personas" puesto que es una historia "fuerte" a través de la cual los espectadores empatizan con los tres personajes principales. "Se presentan los enigmas de la vida, los fracasos y los sueños. Espero que las personas que la vean comprendan algo del amor", ha expresado.

En la misma línea, ha destacado que uno de sus objetivos era "llegar a las emociones de una manera universal", y despertar "algo" en aquellas personas que "ya no creen en el amor y que han abandonado su búsqueda". "A mí esta historia me ha aportado una gran vitalidad", ha añadido tras destacar que la protagonista es una mujer "muy valiente".

Según ha explicado, hay un componente grande de "rebelión" en esta historia puesto que Gabrielle "está sometida en una sociedad rígida y muy normativa de los años 50", pero no puede hacer otra cosa que no sea "seguir sus impulsos". "Al principio de la historia se le rechaza todo, le tachan de loca y le amenazan con encerrarla, pero ella no quiere asentarse, no es feliz así. En la vida siempre hay personas que son como ella", ha apuntado.

En cuanto al escenario del rodaje, la directora ha añadido que "es como la protagonista". "Hemos rodado en el Mediterráneo, en la Alta Provenza y en los Alpes Suizos, todo ello participa en la sensualidad que desprende la película", ha explicado.

Por su parte, Brendemühl ha subrayado que trabajar en una película como ésta, "que habla sin tapujos sobre los sentimientos y las emociones", ha sido "un gran reto, puesto que "en España no se hacen este tipo de películas". Asimismo, ha explicado que García "trabaja" con una "sensibilidad especial" que le da a la película un "enfoque diferente" y hace de ella una historia "delicada y apasionada" pero "exigente a la vez".

En cuanto al personaje de José, el actor ha destacado que se trata de un personaje "de una sola pieza" con unos valores "que van a sorprender" a los espectadores de hoy en día. "Es un refugiado de la guerra que le hace ser hermético pero generoso y muy íntegro a la vez. En cuanto leí el guión quise interpretarlo", ha subrayado.

"Me interesa aprender sobre personas que viven situaciones límite y extraordinarias, te hace ver como vives tú vida y como te gustaría vivirla", ha expresado tras explicar que trabajar en un contexto social como el de los años 50 te acerca a una manera de vivir que "nunca has experimentado".

Asimismo, el actor ha destacado que a su juicio ha sido una experiencia "enriquecedora" puesto que ha tenido la oportunidad de "salir de su realidad" para entender "otras maneras de vivir diferentes". "La película no va a dejar indiferente a los espectadores", ha concluido.