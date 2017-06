García León dirige 'Selfie', "fotografía de España": "Si Rajoy e Iglesias tomasen una caña no se entenderían tan mal"

Etiquetas

"Si Mariano Rajoy y Pablo Iglesias se toman unas cañas lejos de las cámaras, sin que nadie se entere, no se van a entender tan mal", ha señalado el director Víctor García León con motivo de la presentación de 'Selfie', un falso documental que describe como una "fotografía de España" y que llega a los cines españoles este viernes 23 de junio, tras su paso por el Festival de Málaga.

La intención del cineasta, que regresa 11 años después de 'Vete de mí', es transmitir la idea de que los españoles "no son tan distintos" y para ello acerca al espectador a Bosco (Santiago Alverú), un joven con una posición económica elevada cuyo padre, ministro, acaba en prisión por delitos de corrupción.

Sin la ayuda de su familia, el joven tiene que buscarse la vida por su cuenta, tratando con personas de otras clases sociales con las que no está acostumbrado. En el reparto aparecen también Macarena Sanz, Javier Caramiñana y Pepe Ocio.

Según ha relatado García León a Europa Press, la falta de presupuesto fue el "detonante" del rodaje. Llevaba sin poder levantar varias películas, "como le pasó a mucha gente durante la crisis", hasta que vio que tenía un guion "fácil", que podían rodar "con lo puesto" y que incluso le venía bien al resultado. "Es un rechazo a esperar", ha señalado.

La primera idea fue situar a "un pijo en Lavapiés", a lo que más tarde acompañó una "historia de amor y un antagonista" con un "decorado" de "elecciones" y "mítines", algo "poco habitual". "Se ha construido paso a paso, sin querer ser algo dogmático", ha puntualizado.

El director ha señalado que esta película juega con las mismas "pocas pretensiones que tiene una fotografía, que puede hacer pensar no porque da un consejo sino porque pone delante algo que existe". "Hemos intentado no hacer conclusiones, ni moralejas o arengas", ha insistido.

Respecto a los clichés, ha reconocido que "hay algo que une" a los "pijos". "Tienen ese flequillo absurdo y hablan como si les diera pereza todo", ha señalado. Del mismo modo, indica que en conversaciones políticas con gente muy afín a Podemos uno se encuentra "con los mismos argumentos y las mismas vidas", y con gente de "clase media" que repiten los argumentos de sus padres. "Aquí somos todos hijos obedientes", ha dicho.

"REALIDAD DESCABELLADA"

En cuanto a las referencias, ha indicado que había dos personajes que a priori se parecían: el "pequeño Nicolás" y Willy Bárcenas, el hijo de Luis Bárcenas. "Sin embargo, cuando su padre está peor resulta que llena el Palacio de los Deportes y es una estrella del pop, y el pequeño Nicolás entra en Gran Hermano. La realidad es tan descabellada que se escapa a cualquier coordenada dramática, la vida no es creíble", ha dicho.

Este falso documental ha tenido como escenarios políticos "Vistalegre, Colón o una reunión de interventores en Talavera de la Reina", entre otros, unos actos en los que tanto Podemos como PP, respectivamente, se portaron "estupendamente". "Leyeron el guion, nos dejaron pasar y nos apoyaron en todo", ha señalado. De hecho, en varias ocasiones se encontró con León de Aranoa. "En algún plano reconozco alguna pértiga", ha bromeado.

Preguntado por el efecto de la película, García León ha señalado que cuando uno no tiene a "Tom Cruise, ni a la Momia, ni explosiones ni persecuciones de coches lo que has de tener es mala ostia, porque si no, uno no tiene nada". "Quedan un par de colectivos con los que no nos hemos metido", ha señalado el director, al tiempo que señala que "no es tan fácil ofender" porque para ello "hay que apretar el acelerador".