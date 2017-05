Grant Gustin a un pasito del altar con su novia LA Thoma

Etiquetas

Grant Gustin sale de la lista de solteros de oro de Hollywood tras comprometerse con su novia, LA Thoma. El protagonista de The Flash hizo el anuncio el pasado sábado 29 de abril en su cuenta de Instagram al compartir una fotografía de ambos sonriendo en la playa y la joven presumiendo en primer plano del anillo de diamante con el que su novio le ha pedido la mano.

Según Entertainment Tonight, el actor de 27 años le propuso matrimonio a la joven malasia un día después de que esta se trasladara a su casa en Venice (California). Fueron vistos en la playa haciendo deporte cuando la estrella televisiva se giró hacia su novia y puso su rodilla en el suelo sujetando la joya en su mano.

La pareja inició su relación en enero de 2016 y desde entonces se han vuelto inseparables, afianzando su vínculo y compartiéndolo con sus miles de seguidores en redes sociales. El éxito de la producción fantástica de The CW ha abierto a Gustin las puertas del cine, desde donde recibe cada vez más ofertas. Tras protagonizar junto a Rosario Dawson Krystal, el joven actor se pondrá pronto a las órdenes de Todd Robinson para participar en el drama bélico The Last Full Measure.