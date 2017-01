'El Guardaespalda' llega a la Gran Vía y busca su propia Whitney Houston y Kevin Costner

Etiquetas

Hay películas que marcan un antes y un después en la historia del cine, ya sea por una maravillosa trama, por los actores que la interpretan o su banda sonora. Cuando un film reúne estas tres características tiende a convertirse en todo un hito de la talla de 'Los Miserables', 'Grease', 'Sonrisas y lágrimas' o 'El Guardaespaldas', que cruza la gran pantalla para subirse a las tablas del teatro en un musical que promete marcar un hito.

Después del éxito de los musicales anteriormente mencionado, llega al teatro la aclamada historia de amor entre Rachel Marron, interpretada por Whitney Houston, y su guardaespaldas de la mano de Stage Entertainment, la productora de musicales líder como 'El Rey León', 'Mamma Mia!' o 'La Bella y la Bestia'.

El musical basado en la exitosa película de Whitney Houston y Kevin Costner se estrenará en el teatro Coliseum en pleno corazón de la Gran Vía madrileña. Una romántica historia que gira en torno a la estrella y diva del pop, que se ve obligada a contratar a un guardaespaldas al verse acosada por un fan.

La adaptación contará con muchas de las canciones originales de la película que se convirtió en la banda sonora más vendida de todos los tiempos, 'Queen of the Night', 'I Wanna Dance with Somebody' o el inolvidable 'I Will Always Love You'.

Stage Entertainment ha comenzado con la búsqueda de actores, cantantes y bailarines para personajes principales, secundarios y de reparto. Los interesados tendrán que registrarse a través de la siguiente web www.stage.es/audiciones antes del 15 de febrero.