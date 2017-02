J.A. Bayona: "Hacer una película es plantar una semilla en la mente del espectador"

Etiquetas

Dicen, muchos de los que se dedican al oficio de hacer cine, que el mayor premio es el reconocimiento del público, pero con Un monstruo viene a verme Juan Antonio Bayona ha conseguido conquistar palmarés y taquilla. Flamante ganadora de nueve Premios Goya, entre ellos el de mejor director, la película más vista el pasado año en España llega ahora en DVD, Blu-Ray y edición especial.

Bayona reconoce que la respuesta del público ante Un monstruo viene a verme ha sido "maravillosa" y eso a pesar de que relatar una historia tan intensa y llevar al espectador hasta "un estado emocional muy fuerte, tan potente" es, reconoce, "una apuesta arriesgada".

Un monstruo viene a verme llega al mercado doméstico en DVD, Blu-Ray y una Edición Especial Limitada este viernes 10 de febrero: "Me ha pasado mucho que gente que ha visto la película por segunda vez ha descubierto cosas que no vio en la primera. Y esa es la intención. Es una película con muchas capas, hemos cuidado los detalles, cada personaje tiene su giro, una contradicción, que forma parte del corazón de la historia".

"La cinta tiene una lectura muy sencilla por encima, pero por debajo muchas interpretaciones. Eso es lo bonito de hacer películas, dejar plantada una semilla en la mente del espectador y que esta crezca tras el visionado", dice el realizador, consciente de que un segundo visionado da más detalles y ahonda en los sentimientos.

El corazón de la historia podría referirse perfectamente a Lewis MacDougall, el actor protagonista y nuevo descubrimiento de Bayona, que no le hace caso a Hitchcock en aquello de no rodar con niños. "A mí me encanta trabajar con ellos. Aportan una autenticidad y frescura que sólo se conserva en esas edades. Es muy fácil jugar con ellos y conseguir momentos de verdad genuina. Requiere paciencia y sobreesfuerzo, pero yo disfruto mucho", asegura.

Precisamente, Un monstruo viene a verme está contada desde el punto de vista de Connor, un joven de 12 años (MacDougall) que tiene que hacer frente a su paso a la madurez.

"Que la película se cuente a través de sus ojos hace que la película tenga un tono bastante específico. Las emociones a esas edades se viven de una forma muy intensa. De hecho, los niños no tienen un pasado histórico, con lo que ellos tienden a ser de la manera que sienten. Eso hace que los estallidos agresivos del niño sean muy grandes y los momentos de dejarse ir son también emocionantes", opina el director.

EXTRAS MONSTRUOSOS

La película que ha conmovido a público y crítica llega a los amantes del cine en casa en formatos DVD y Blu-Ray el próximo 10 de febrero, y en Blu-Ray Edición Limitada el 1 de marzo, de la mano de Sony Pictures Home Entertainment España.

En su edición Blu-ray, Un monstruo viene a verme viene acompañada del making of de los cortos de animación así como escenas eliminadas e inéditas, y audiocomentarios de J.A. Bayona y del guionista y autor de la novela homónima, Patrick Ness.

Como complemento a la salida en DVD y Blu-Ray, el 1 de marzo se pone a la venta una edición especial limitada a 500 unidades, que contiene el Blu-Ray con una carátula alternativa diseñada a partir de los 'concept art' del Monstruo. En él se incluye un making of inédito, 5 featurettes y 3 trailers, además del contenido del Blu-Ray.

La edición se completa con un 'coffee table book' coordinado por la periodista Desirée de Fez y editado por Norma Editorial, que cuenta con más de 300 páginas sobre el proceso de creación de Un monstruo viene a verme, entrevistas con los protagonistas y el equipo técnico, el guión de rodaje, storyboards y mucho más.