Javier Bardem acude a la premiere de 'Piratas del Caribe' sin Penélope Cruz

A pocos días de que la nueva película de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar se estrene en nuestro país, los protagonistas de la saga estuvieron ayer en la premiere en California. Pero sin duda, la gran ausencia del día fue la mujer de Bardem que también participó en la saga anteriormente, Penélope Cruz.

La primere de Piratas del Caribe: La venganza de Slazar contó con una puesta en escena de lo más "la vida pirata, la vida mejor". Los protagonistas de la nueva película posaron en este decorado de ensueño para fotógrafos y fans de lo más sonrientes y felices.

Actores como Johnny Depp o Orlando Bloom que encarnan a los personajes más míticos de la saga más pirata no quisieron perderse la premiere. Depp acudió con un look más bohemio y más del estilo de su personaje, un aire pirata que consiguió acaparar la atención de todos los flashes. En cuanto a Orlando escogió un look más clásico pero sobre todo elegante con un traje azul, un look digno de todo galán.

En cuanto a nuestro español más internacional, Javier Bardem, acudía solo a la premiere, hecho que nos sorprendía ya que su mujer, la actriz Penélope Cruz también ha participado en la saga, aunque no en la última película y esperábamos verla acompañando a su pareja. Pero eso no empañó la felicidad del actor, que llegó muy sonriente, con ganas de atender a los fans a las puerta, firmando autógrafos y posando para las cámaras.

Otros actores y cantantes tampoco quisieron perderse la premiere, rostros conocidos como el actor de la mítica serie Pacific Blue, Mario Lopez, el actor Martin Klebba, que también participa en la saga o el rapero Wiz Khalifa.