Jessica Chastain protagoniza 'El caso Sloane', filme sobre poder, dinero y armas: "Yo solo interpreto a mujeres reales"

La actriz Jessica Chastain ha viajado a Madrid para presentar 'El caso Sloane', un thriller político sobre el poder de las mujeres, la influencia del dinero y la regulación de las armas que se estrena en los cines españoles el próximo 19 de mayo.

"Yo solo interpreto mujeres reales, que pertenecen a la realidad que yo veo, así que interpreto a mujeres fuertes", ha manifestado la actriz durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de este filme.

Chastain da vida a Elizabeth Sloane, una ejecutiva de un "lobby" armamentístico con una reputación impecable que intentará conseguir por todos los medios el éxito de una legislación a favor del control de las armas, a pesar del alto precio que puede tener su empeño.

Tanto en este filme como en 'La casa de la esperanza', cuyo estreno está previsto para el 23 de junio, o en anteriores producciones como 'La noche más oscura', Chastain interpreta a mujeres fuertes e independientes que, según ha destacado, se corresponde con la imagen que ella tiene de la mujer en el mundo.

"Cuando alguien me pregunta acerca de mi interpretación de mujeres fuertes opino que todas las mujeres son fuertes", ha resaltado la actriz, quien ha precisado que "los personajes femeninos no estaban bien escritos en el pasado", cuando eran tan solo "representaciones vacías de lo que era una mujer y solo estaban ahí para apoyar al personaje masculino".

Chastain, doblemente nominada al Oscar por 'The Help' y 'Zero Dark Thirty', siempre se ha definido como feminista, una palabra que para ella significa luchar por "la igualdad de derechos para todos" y "no solo de las mujeres". "Creo también en el apoyo a los hombres y en su defensa, porque hay mujeres que creen que han de tener más derechos hacia sus hijos que ellos", ha precisado.

En este sentido, la actriz ha reconocido que "cada decisión que toma en su vida", en las que incluye las relacionadas con su trabajo, nacen de la "perspectiva de ser una abogada de los seres humanos". De hecho, Chastain, junto a otros compañeros de profesión, impulsó el pasado año la productora We Do It Together, destinada a combatir la desigualdad de género en Hollywood.

"EL PODER COLECTIVO DE LAS MUJERES ES FUERTE"

En cuanto al trato de las actrices en los medios de comunicación y los cambios que ha habido desde la famosa entrevista realizada en 1975 a Helen Mirren, en la que un periodista preguntó a la intérprete británica si se consideraba una actriz seria, Chastain ha destacado que las cosas son diferentes ahora porque "el público levanta la voz cuando ve que una película es machista y tilda de ridículo aquello que no le gusta".

"La entrevista de Mirren fue horrible, no hubo ninguna respuesta de indignación por parte del público y ella se encontró sola defendiéndose a sí misma. Pero ahora sí trabajamos juntos y hay un poder colectivo de mujeres fuerte, eso es lo que marca la gran diferencia", sostiene la actriz.

Preguntada por la pertinencia de 'El caso Sloane' en la actualidad política de su país, Chastain (California, 1977) ha señalado que no está "sorprendida" por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó que el lobby de las armas tiene "un amigos en la Casa Blanca". "Ellos pagaron para tener a ese amigo", ha criticado.

Según IMDB, sus abuelos paternos son españoles, una procedencia que desconoce, según ha indicado, aunque reivindica que Estados Unidos se construyó a base de inmigrantes. "No somos un país aislado, sino una mezcla de personas de todo el mundo y es importante recordarlo en tiempos como estos", ha concluido.