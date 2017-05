Las bonitas palabras de Joshua Jackson a Diane Kruger tras el Festival de Cannes

Etiquetas

El actor Joshua Jackson ha sido de los primeros en felicitar a Diane Kruger por el premio a Mejor Actriz en la 70ª edición del Festival de Cannes. El intérprete canadiense, que fue pareja de la alemana durante una década, se mostraba orgulloso en su cuenta de Instagram al compartir una captura de la web del certamen con el nombre de actriz de 40 años como ganadora por su trabajo en In The Fade, un drama firmado por el alemán Fatih Akin.

"Sí, ella Cannes. Después de haber sido testigo de la integridad y dedicación que aportas a cada trabajo, estoy en la luna al ver que obtienes el reconocimiento que mereces", escribió el actor de 38 años junto a la instantánea. "¡La única pregunta es por qué tardó tanto! FELICITACIONES", añadió. La estrella de Dawson crece y Kruger decidieron dar por acabado su romance en julio de 2016 tras diez años juntos. Hay quienes aseguran que Joshua trató de retomar la relación meses después de la ruptura, pero el corazón de la galardonada en Francia podría estar ya ocupado por otro compañero de profesión, Norman Reedus, conocido por su trabajo en la serie The Walking Dead.

La modelo germana acudió a la ceremonia de clausura, celebrada en el Palais des Festivals, con un estilismo negro con cola de sirena creado por Jonathan Simkhai. Una vez más, Diane da una lección de elegancia y jalona el podio de las mujeres mejor vestidas que han pasado por la alfombra roja gala en estas dos semanas.

La gala final estuvo repleta de grandes momentos, como la cara atónita de Joaquin Phoenix cuando fue elegido Mejor Actor por su trabajo en You Were Never Really Here, de la británica Lynne Ramsay; o la emoción contenida de Pedro Almodóvar, director del jurado, al hablar de 120 pulsaciones por minuto, cinta del francés Robin Campillo que relata la lucha de una asociación contra la epidemia del sida.