Julien Rappeneau lleva al cine los "personajes conmovedores" de 'Rosalie Blum', el cómic de Camille Jourdy

Etiquetas

El francés Julien Rappeneau debuta en la dirección de largometraje con la cinta 'Rosalie Blum', la adaptación a la gran pantalla del cómic homónimo de Camille Jourdy que llega esta semana a los cines españoles.

El cineasta, hijo del legendario director francés Jean-Paul Rappeneau, ha explicado a Europa Press que vio en este cómic "personajes conmovedores" y una historia que le daba la posibilidad de hacer "una película personal" que mezclara "suspense, emoción y humor", a lo que se suman los cambios de perspectiva narrativa de los diferentes personajes.

En esta historia, Vincent Machot, un peluquero treintañero que vive con su madre, se cruza un día con Rosalie Blum, una mujer misteriosa y solitaria a la que cree haber visto antes a quien decide seguir por todas partes para averiguar más detalles de su vida, algo que hará que su vida cambie.

Este filme, premio del público del Festival de Cine de Gijón, "no es un calco del dibujo", sino una adaptación que "respeta el espíritu del cómic" y que evoca el "encanto y la melancolía" de las ciudades por las que el director ha paseado.

En cuanto a la trama, que muestra un tratamiento naif de un hecho que visto desde otra perspectiva podría parecer incluso escandaloso, Rappeneau ha señalado que "no hay nada perverso en lo que él hace", sino que, ante el "bloqueo" de su vida, "encuentra la manera de tomar las riendas de su vida". "Los personajes arrancan de una manera que nunca habrían imaginado", ha dicho.

Del mismo modo, Rosalie no está escandalizada por la actitud de Vincent, sino que ve que "por fin pasa algo en su vida". "Está en una gran soledad y el hecho de haber sido seguida no le preocupa. Hay algo lúdico y al mismo tiempo me gusta la idea de que haya cierta intriga: uno se pregunta por qué hace esto", recalca.

Respecto al peso del nombre de su padre, el director ha indicad que siempre tuvo ganas de contar historias y un día sintió la "curiosidad por ver qué pasaba tras la cámara", algo en lo que influyó el hecho de que su padre fuera cineasta. "Prefiero correr el riesgo de equivocarme que arrepentirme de no haberlo intentado", ha dicho.

La actriz Alice Isaaz (Burdeos, 1991) --'La jaula dorada' (2014), 'Una semana en Córcega' o la reciente 'Elle' (2016), a las órdenes de Paul Verhoeven_da vida a una joven que "no sigue las pautas que han marcado sus padres y se atreve a llevar a cabo lo que siempre ha querido", ha explicado la intérprete, a quien le atrajo especialmente "la estructura narrativa" y "los cambios de puntos de vista".