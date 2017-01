Lion, la película que puede arruinar la fiesta de La La Land se estrena este viernes en España

Etiquetas

Lion, la película basada en la historia real de Saroo Brierley, que llega a nuestros cines este viernes 27 de enero, ha sido reconocida con6 nominaciones: a las interpretaciones de Dev Patel (“Slumdog Millionaire”) y de Nicole Kidman (“Las Horas”) como actores de reparto, a su fotografía, que cuenta con Australia e India como escenario, a su guion, adaptado a partir de la obra de Saroo Brierley, Un largo camino a casa (Península) y a su banda sonora,que cuenta con el single “Never give up”, de la conocida cantante Sia. Reconocimientos coronados con la nominación al Oscar a Mejor Película.

La historia de una búsqueda

El pequeño Saroo, de cinco años, se pierde en un tren en el que recorrerá miles de kilómetros por la India, lejos de su casa y de su familia. Saroo tendrá que aprender a vivir solo en Calcuta, antes de que una pareja australiana lo adopte.

Veinticinco años después, y contando tan sólo con sus recuerdos, una determinación inquebrantable y las posibilidades que le proporciona la herramienta de búsqueda Google Earth, comenzará a buscar a su familia perdida, para reencontrarse con ellos.

La galardonada Nicole Kidman (Las horas) interpreta a una abnegada madre adoptiva australiana en la cinta titulada como Lion. En este compasivo relato, Sue Brierley es la resuelta tutora de un huérfano hindú que, tras convertirse en un exitoso hombre, decide ir a buscar a su verdadera familia a la India. Su aventura consistirá en un viaje físico y espiritual que transformará la vida de Saroo (Dev Patel) y de todos los que le rodean.

La crítica se rinde ante el filme

"Acercamiento honesto a la adopción, al sentimiento del adoptado y del que adopta -maravillosa Nicole Kidman-, a las piezas pegadas, al inevitable vacío de no saber de dónde venimos y quiénes somos. (...). Andrea G. Bermejo: Cinemanía.

"Considerando sólo sus momentos mejor resueltos y efectivos, casi todos ubicados en la primera mitad, calificar 'Lion' como obra tremendamente conmovedora sería incluso quedarse corto (...) Antonio Trashorras: Fotogramas.

"Una interpretación tremendamente conmovedora de Dev Patel es el alma resiliente de 'Lion' (...) una reflexión sobria, si bien profundamente emotiva, sobre la familia, las raíces y la identidad". David Rooney: The Hollywood Reporter.

"Una historia lacrimógena que se gana las lágrimas (...) 'Lion' está un poco por encima de la clase de sólido drama conservador que parece suscitar su premisa (...) Patel ofrece su interpretación más compleja desde 'Slumdog Millionaire'". Eric Kohn, Indiewire.

"Dev Patel no aparece hasta casi pasada una hora en 'Lion': pero cuando lo hace, su interpretación potente, conmovedora y con aires de Oscar, llega profundamente (...). Peter Travers: Rolling Stone.

"Si alguna vez has sido un niño, has criado a un niño, perdido un niño o encontrado a un niño - o a una madre- esta película te destrozará". A. O. Scott: The New York Times.

"El final es manipulador en todos los sentidos (...) Pero la buena trama narrativa de 'Lion' y sus reflexivos personajes te absorben tanto en su viaje que merece totalmente la pena (...). Brian Truitt, USA Today.