Lista de ganadores de los premios SAG, el sindicato de actores

La siguiente es la lista de los ganadores de la 23° entrega de los Screen Actors Guild (SAG) Awards, que tuvo lugar este domingo en Los Ángeles:

Desempeño extraordinario por un elenco en un filme:

"Hidden Figures"

Desempeño extraordinario de actor protagónico:

Denzel Washington, "Fences"

Desempeño extraordinario de actriz protagónica:

Emma Stone, "La La Land"

Desempeño extraordinario de actor de reparto:

Mahershala Ali, "Moonlight"

Desempeño extraordinario de actriz de reparto:

Viola Davis, "Fences"

Desempeño extraordinario de elenco en una serie dramática:

"Stranger Things"

Desempeño extraordinario de elenco de serie de comedia:

"Orange is the New Black"

Desempeño extraordinario de actor de serie dramática:

John Lithgow, "The Crown"

Desempeño extraordinario de actriz de serie dramática:

Claire Foy, "The Crown"

Desempeño extraordinario de actor de serie de comedia:

William H. Macy, "Shameless"

Desempeño extraordinario de actriz de serie de comedia:

Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Desempeño extraordinario de actor de película de televisión o miniserie:

Bryan Cranston, "All the Way"

Desempeño extraordinario de actriz en película de televisión o miniserie:

Sarah Paulson, "The People vs. O.J. Simpson"