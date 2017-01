MEDIASET Y AITOR GABILONDO CREAN LA PRODUCTORA ALEA MEDIA

Etiquetas

El productor donostiarra Aitor Gabilondo ha firmado con Mediaset España la creación de la productora Alea Media, que estará especializada en el desarrollo de contenidos de ficción.Gabilondo (San Sebastián, 1974) es productor de la serie más vista de la televisión de las últimas tres temporadas, 'El Príncipe', y ha sido guionista de ficciones de éxito como 'Periodistas' y 'El comisario'.Gabilondo aseguró hoy que se siente “muy afortunado y agradecido de que Mediaset confíe en mí y hayan decidido acompañarme en este viaje. Creo que nuestra unión puede dar grandes frutos. Los proyectos en los que ya estamos trabajando me apasionan y sé que juntos los podremos convertir en algo grande”.Según Gabilondo, “que Mediaset haga una productora alrededor de un guionista o un 'showrunner' es toda una declaración de intenciones y confirma que los tiempos están cambiando. Estamos viviendo el momento más efervescente para la ficción televisiva que yo he conocido, y eso es un gran reto y una gran oportunidad para los creadores. Me siento un privilegiado de poderlo vivir desde esta posición. Esta es una productora acorde con estos tiempos y espero que se convierta en un polo de atracción para el talento. ¡Alea jacta est!”.Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, ha manifestado que “la trayectoria de Aitor Gabilondo está muy ligada a la de esta casa a través de éxitos como ‘Periodistas’, ‘El Comisario’ y más recientemente ‘El Príncipe’, en este caso como cocreador, y no hay mejor noticia que anunciar este paso que damos juntos en un momento en el que la ficción nacional además de ser un género al alza cada vez más consumido y valorado, es de los de mayor proyección a nivel internacional”.Alea Media se une a la nómina de productoras de confianza de Mediaset España (La Fábrica de la Tele, Mandarina) con un reparto del 60% de la sociedad por parte de Aitor Gabilondo y un 40% del grupo audiovisual.