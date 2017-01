MÉNDEZ DE VIGO HA VISTO TODAS LAS PELÍCULAS CANDIDATAS A LOS GOYA

Etiquetas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este martes que él sí ha visto todas las películas candidatas a los Premios Goya de este año, gracias a los pases organizados por la Filmoteca. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admitió en cambio hace unos días que no lo había hecho.En un encuentro informativo organizado por Europa Press, Méndez de Vigo alabó la gran calidad de todas las películas nominadas y aseguró que 2016 “ha sido un año muy dulce para el cine español”, en cuanto a calidad de las producciones, recaudación en taquilla, etc. Asimismo, aseguró que asistirá a la gala “encantado y muy contento”.Preguntado sobre el canon digital, explicó que su departamento trabaja en el nuevo real decreto, pero que para aprobarlo espera conseguir el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas y de las asociaciones de productores y de gestión de derechos.Por otra parte, el ministro explicó que será el Real Patronato del Museo de El Prado el órgano encargado de elegir a su nuevo director cuando el actual deje su cargo, y anunció que en estos momentos espera que la baronesa Thyssen les comunique su decisión respecto a si prorroga o no la cesión de su colección privada al Estado.“Hemos negociado con ella, el Gobierno ha sido generoso y ahora esperamos su decisión final”, declaró.