Maria de Medeiros: "Para que el personaje sea real tiene que tener su parte de misterio"

La Filmoteca la homenajea en un ciclo con 15 películas

La actriz, directora de cine y cantante portuguesa Maria de Medeiros ha defendido este martes que "para que el personaje sea real tiene que tener su parte de misterio" a la hora de interpretarlo.

En rueda de prensa, ha explicado que en la interpretación de personajes intenta sintetizar varias escuelas y que su método es no pretender saberlo todo de los personajes ni tener una actitud dictatorial con ellos: "No lo sabemos todo de los demás", ni de los amigos, amantes ni nosotros mismos, ha añadido.

La actriz protagoniza la retrospectiva 'Maria de Medeiros, el somriure més dolç' en la Filmoteca de Catalunya, con 15 títulos que ponen de relieve todos sus registros desde este miércoles al viernes de 10 febrero.

Para ella, este tipo de retrospectivas --que ya ha protagonizado en Portugal y Brasil-- son un "incentivo para seguir", y ha asegurado que en este caso el homenaje de la Filmoteca le confirma una relación afectuosa con Barcelona.

"Me casé con un catalán y mis hijas son catalanas. He vivido los tres últimos años en Barcelona y he empezado a filmar cosas cotidianas", ha explicado la directora, alegre de poder enseñar su trabajo al público local, con cintas poco vistas como 'Je ne suis pas mort' y 'Viaje a Portugal'.

BIGAS LUNA

Sobre su papel en la película del barcelonés Marcel Barrena '100 metros', Medeiros ha celebrado volver a rodar con un equipo catalán --y reencontrarse con el actor Karra Elejalde-- después de su trabajo con Bigas Luna, 'Huevos de oro', sobre el que ha dicho: "Me hizo descubrir este país y las culturas de la península ibérica. Le debo mucho. Todavía me enamora y me fascina".

Sobre su trabajo como directora en el filme sobre críticos cinematográficos 'Je t'aime... moi non plus: artistes et critiques', ha explicado que le fascina explorar la relación con la obra de arte, tras constatar "pasión" por parte de los críticos con los que compartió sala cuando fue jurado del Festival de Cannes (Francia).

Para la actriz, "parece una comunión en la que la persona de al lado va a recibir lo mismo, y para nada es así", y ha considerado que uno de los grandes placeres es discutir después.

'PULP FICTION'

Preguntada por sus recuerdos del rodaje de 'Pulp Fiction' con Quentin Tarantino, ha explicado que tuvo la sensación de estar grabando una película de autor y un objeto experimental "con un guión inmenso y extraordinariamente complejo y de gran calidad literaria".

"Todos sabíamos que iba a ser grande a nivel artístico, pero no sabíamos el nivel mundial que iba a tener", ha detallado Medeiros, que ha señalado que antes nunca había interpretado un papel con tanta relevancia.

Otra de las anécdotas de su carrera que ha destacado ha sido el rodaje de 'The saddest music in the world', de Guy Madin, en el que no avisó de que estaba embarazada y resultó ser una "experiencia extrema" de grabar a -20 grados, de modo que acabó confesando.

Sobre la crítica política de Meryl Streep en la entrega de los Globos de Oro, ha lamentado que "se echa de menos un voz de la conciencia", y que la sociedad se olvida rápido de su pasado: "Para no repetir errores bastaría con comparar situaciones.

Preguntada por el machismo en su carrera, ha asegurado sentirlo "todo el rato", y si bien con 21 años rodó en un cuartel 'Capitanes de abril' sin ningún tipo de problema, sí sintió machismo al adentrarse en el mundo del cine por parte de la industria, la prensa y el mundo político.

"Pensé que la lucha había sido hecha por nuestras madres, pero ahora nuestras hijas son víctimas del machismo", ha criticado.