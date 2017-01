Mario Casas, nuevo año y nuevo estreno

Etiquetas

El actor gallego Mario Casas, vuelve a la gran pantalla protagonizando Contratiempos, el último filme de Oriol Paulo. Casas se mete en la piel de un empresario con un capital muy próspero y que es acusado de asesinato. Para defenderse, contrata los servicios de una abogada que encarna la actriz Bárbara Lennie.

Tanto Mario Casas como José Coronado estarán esta noche en el programa "El hormiguero" para presentar la película. A su vez, en todos los canales Atresmedia van a estrenar dos minutos en exclusiva de la película.

Mario Casas fue noticia a finales del año pasado por su ruptura con Berta Vázquez, de la que ni el ni el ni la actriz se han pronunciado. En una entrevista concedida a Mujer Hoy, el actor hablaba de esta forma sobre su antigua relación: "Me lo quedo para mí".

El actor también criticó el tratamiento que los medios hicieron en su día: "Me parece mal que hoy se pueda decir o escribir cualquier cosa. Quizá ocurre más en los medios digitales, aunque no quiero generalizar. No me parece justo." Y añadía "no puedes llevar a la gente a que se crea cosas que no están contrastadas y que pueden hacer daño."

Poco después de conocerse su supuesta ruptura, el actor protagonizó una campaña publicitaria con la modelo Dalianah Areikon y se les relacionó como pareja en varios medios de comunicación. Aunque el rumor fue desapareciendo, ya que la modelo está saliendo con un Teniente del Ejército del Aire. En la entrevista de Mujer Hoy, Mario Casas también afirmaba que personalmente se encuentra "bien".