Marta Torné sobre su relación: "Si un día me separo, no tendré que borrar también fotos de Internet"

Anoche aterrizó en Madrid el grupo Pet Shop Boys para hacer las delicias del público en el Teatro Real durante el Universal Music Festival 17. Entre los rostros conocidos, pudimos ver a Patricia Pérez, Mario y Alaska o Natalia Verbeke.

Una de las grandes seguidoras del dúo fue Marta Torné que no quiso perder la oportunidad de disfrutar del concierto con la mejor compañía posible, la de su marido Roger Gual. A pesar de no posaron nunca juntos, la actriz comentó que están en un momento muy bonito de su relación.

MARTA TORNÉ: "SI UN DÍA ME SEPARO, SI ROMPO LAS FOTOS NO TENDRÉ QUE BORRAR TAMBIÉN FOTOS DE INTERNET"

CHANCE: ¿Qué hacías en los 80?

MARTA TORNÉ: Aún era pequeña. Los 80 eran cuando yo era muy pequeña, tenía dos años cuando empezaron los 80 pero bueno, sí que son una banda sonora de mi adolescencia y mola verlos en directo.

CH: ¿En solitario vienes?

M.T: Vengo con mi chico pero no sé dónde está.

CH: ¿Por qué no posáis juntos?

M.T: Si un día me separo, si rompo las fotos no tendré que borrar también fotos de Internet.

MARTA TORNÉ: "EN 'VELVET' HAY ACTORES CON LOS QUE NO HE COINCIDIDO Y OTROS CON LOS QUE ESTOY SIEMPRE"

CH: Nunca nadie nos había dado ese motivo.

M.T: Yo no cuento con ello pero como que no creo que aporte nada. No estamos mejor por posar ni nada de eso.

CH: ¿Planes para verano?

M.T: Trabajar con 'Velvet' y muy bien, muy contenta.

CH: ¿Cómo ha sido la experiencia?

M.T: Súper bien, muy contenta.

CH: ¿Preparada para volver en una serie tan potente?

M.T: Tengo un personaje secundario que esperamos que siga cogiendo tramas a medida que vaya avanzando la serie, la serie ya tiene a los protagonistas y la verdad es que mi personaje es una maravilla, es sexy pero torpe y es muy guay. Con unos compañeros que son amigos y una gozada.

CH: ¿Había ya un grupo hecho de la anterior, te has integrado bien?

M.T: Sí, bueno, claro. Lo que pasa que es verdad que hay personajes que se han ido Paula, Aitana y no coincides todo el día con todos, hay actores con los que no he coincidido y otros con los que estoy siempre con ellos.

CH: ¿Tu personaje cose?

M.T: No, es la secretaria de Marta Hazas, ella se convierte en una súper jefa. Si tengo que coser, coso, no me importa.