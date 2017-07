Melissa Rauch de 'The Big Bang Theory' dará la bienvenida a su primer hijo a finales de 2017

Etiquetas

Melissa Rauch, conocida por su trabajo como Bernardette en The Big Bang Theory, embarazada. La actriz de 37 años realizó el anuncio a la revista Glamour y confesó que su camino hacia la maternidad no había sido fácil. Un aborto espontáneo provocó una grave depresión que todavía no ha sido superada. "Fue una de las penas más profundas que he sentido en mi vida", dijo la comediante.