Los premios Miguel Mihura vuelven para reconocer el papel de las actrices en el teatro español

Después de trece años sin celebrarse, el madrileño Café Gijón acogió la ceremonia de entrega de los premios de Teatro Miguel Mihura. En esta vuelta las nominadas fueron María Adánez, Alicia Borrachero, Irene Escolar, Ana Wagener, Isabelle Stoffel o Bárbara Lennie y es que con estos premios se quiere destacar la importancia de la mujer en el teatro, pero sobre todo de las actrices más jóvenes.

Uno de los invitados que no quiso faltar a la cita conocedor de la importancia de estos premios fue el periodista Luis María Ansón. Otra de las actrices que no se quiso perder la entrega de premios fue Irene Escolar y es que además de ser una de las nominadas comentó que le hacía especial ilusión este premio ya que tanto su tía como su abuela ya lo tenían.

CHANCE: A los premios.

Irene Escolar: Claro.

CH: ¿Para ti como actriz joven es importante que se sigan dando premios a mujeres?

I.E: Bueno yo creo que en sí el teatro es importante, que se hable del teatro con unos premios o como sea siempre es una gran noticia porque lo necesitamos. Si además es un premio que reconoce el trabajo de la mujer, pues mejor. Mi abuela y mi tía tienen este premio así que para mí es un honor estar nominada. Es muy bonito que lo hayan recuperado.

CH: ¿Qué estás haciendo ahora?

I.E: Estoy haciendo una espectáculo que se llama Leyendo Lorca, es una recopilación de la obra dramática y poética de Lorca, estoy preparando un proyecto de teatro que se ha hecho por todo el mundo y lo hemos traído.

CH: ¿Te has tirado a la piscina con Leyendo Lorca porque está todo en tus manos, por qué has elegido esos versos?

I.E: Yo he escogido todos los textos, hay un nexo de unión que es la mujer, el amor y la vida. Estos tres temas están muy presentes en la obra de Lorca y la elección fue intuitiva después de hacer la obra El Público, las cosas que se me habían quedado son las cosas que tiene esta función.

CH: ¿Qué tiene el teatro que no tenga la tele o el cine?

I.E: Para mí el teatro es mi refugio, volver a casa, el lugar en el que me desarrollo como ser humano y artista, artísticamente el teatro me ha permitido crecer hacia caminos que a mí me interesaba y el cine también pero no me ha dejado hacer personajes tan complejos y tan sólidos como sí que he podido hacer en teatro. Ahora ruedo Bajo la piel del lobo, es la primera película de Samuel Fuentes y creo que va a ser una historia muy bonita.

CH: ¿Cómo fue Los Goya?

I.E: Fue una gala estupenda y estoy muy contenta de que se premiara la película de Raúl, creo que se lo merece, le tengo mucho cariño y estoy muy contenta con todos los premios. Emma ha sido para mí un grandísimo referente y fui viendo la gala a trocitos, las cosas que vi me emocionaron.

CH: ¿Con qué momento te quedas de la gala?

I.E: Pues me quedo con el momento en el que Silvia Pérez Cruz cantó su canción, fue muy emocionante.

CH: Mujer de éxito en el terreno profesional ¿Y personalmente?

I.E: Yo cuando estoy trabajado estoy muy bien siempre en mi vida personal.

CH: Se había hablado de que habías roto con Martiño.

I.E: Tengo que dejaros que empieza la gala.