Millie Bobby Brown y Emma Watson, mejores interpretaciones en TV y cine

Diversión, emoción, risas, buen rollo y mucha empatía se reunieron hace unas horas en el escenario del Shrine Auditorium de Los Ángeles, donde se entregaron los MTV Movie & TV Awards. Una gala en la que brilló sobremanera 'Stranger Things', la serie revelación de 2016, y la película 'La Bella y la Bestia'. El elenco de Por trece razones, la producción de Selena Gómez que ha generado una enorme controversia en Estados Unidos, entregó el premio al joven reparto de la serie de los hermanos Duffer. Emma Watson recibió sus palomitas doradas como Mejor Interpretación en una Película, mientras que Millie Bobby Brown no pudo contener la emoción tras ser elegida como la Mejor Interpretación en una serie de televisión.

BIG SEAN, CAMILA CABELLO, J BALVIN Y PITBULL Y NOAH CYRUS PUSIERON UNA NOTA MUSICAL A UNA GALA HILARANTE, PRESENTADA POR ADAM DEVINE

El mejor dúo cinematográfico se lo llevaron Hugh Jackman y Dafne Keen, protagonistas de 'Logan'; el Mejor Beso para los espectadores de MTV fue el que se dieron Ashton Sander y Jharrel Jerome en 'Moonlight'; el galardón Mejor Lucha Contra el Sistema fue para 'Hiddel Figures'; 'This Is' Us fue elegida como la cinta más lacrimógena; y Trevor Noah, maestro de ceremonias de The Daily Show, fue elegido el mejor presentador de televisión.

Entre los momentos más emocionantes, la presencia de gran parte del elenco de la millonaria franquicia Fast & Furious, Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, para recibir el premio Generation Award. Además, Tom Holland y Zendaya aparecieron en la ceremonia premios para presentar un avance de 'Spider-Man: Homecoming'. Asimismo, los presentes también pudieron ver un adelanto de "It", la nueva adaptación al cine de la novela de Stephen King.

La música estuvo muy presente toda la noche, con las actuaciones en directo de Big Sean, que acudió acompañado por su novia Jhene Aiko; Camila Cabello, J Balvin y Pitbull subieron la temperatura con 'Hey Ma', el tema que pone la banda sonora a la última de 'Fast & Furious'; y Noah Cyrus hizo su primera aparición en esta entrega de premios. La joven de 17 años, que vistió un estilismo de Ruff Neck, interpretó 'Stay Together', su nuevo sencillo.

MILLIE BOBBY BROWN, MUY EMOCIONADA, Y EMMA WATSON, RECONOCIDAS COMO LAS MEJORES INTERPRETACIONES EN TELEVISIÓN Y CINE, RESPECTIVAMENTE

Hilarantes fueron las parodias del presentador, Adam DeVine, de las series y películas nominadas de la noche; o la presencia en el escenario de Rebel Wilson vestida como la tetera de La Bella y la Bestia; emotivas fueron las lágrimas de Millie Bobby Brown y sus palabras agradeciendo a los directores de 'Stranger Things', "haber creado el icónico personaje femenino que he tenido en honor de interpretar". Watson volvió a mostrarse reivindicativa en su discurso de agradecimiento, destacando el hecho de que el galardón que acababa de ganar no tuviera distinción de género, sino que tan solo reconociera la mejor interpretación de todas las cintas seleccionadas. "La decisión de MTV de crear un premio sin género significará algo diferente para todos. Pero para mí, indica que interpretar es la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona. Y eso no tiene por qué separarse en dos categorías diferentes", señaló la joven francesa.