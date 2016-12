Muere Carrie Fisher, la mítica princesa Leia de 'Star Wars', a los 60 años

Etiquetas

La actriz Carrie Fisher, conocida por dar vida a la princesa Leiaen la saga de 'Star Wars', ha fallecido este martes a los 60 años de edad.

Fisher había sido hospitalizada de urgencia el pasado 24 de diciembre tras sufrir un infarto durante el transcurso de un vuelo entre Londres y Los Ángeles. La actriz recibió tratamiento médico a bordo del vuelo y efectivos paramédicos esperaron la llegada del avión. Se le proporcionó soporte vital avanzado y la llevaron a un hospital.

Una testigo, la actriz Anna Akana, tuiteó que la actriz dejó de respirar durante diez minutos. Fisher estaba en Londres filmando la sitcom 'Catastrophe' y promocionando sus memorias recientemente publicadas, 'The Princess Diarist', en las que se detallan sus vivencias durante el rodaje de las películas de 'Star Wars'. Incluso cuenta el 'affaire' que mantuvo con Harrison Ford durante unos meses.

"El mundo la amó y la extrañará profundamente", expresó su hija Billie Lourd en el comunicado en el que confirmó su muerte. "Con una tristeza muy profunda, Carrie Fisher falleció a las 8:55 de esta mañana", dice.

Hija de la veterana actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher, Carrie se crió entre bambalinas, tanto del cine, como del teatro y la televisión. Para escapar del frívolo mundo de Hollywood, en el año 1973 se inscribió en la Central School of Speech and Drama de Londres, donde pasó más de un año estudiando interpretación.

Tan solo dos años más tarde, Fisher hacía su debut en el cine con Warren Beatty y 'Shampoo', en el año 1975. Su papel en 'Star Wars: Una nueva esperanza' la lanzaría al estrellato en 1977. Solamente tenía 19 años cuando rodó la primera entrega de la saga galáctica.

La saga 'Star Wars' la lanzó a la fama

Tras el Episodio IV llegaron 'El Imperio Contraataca' y 'El retorno del Jedi'. La última vez que pudimos verla en el universo de George Lucas fue el pasado año, cuando se reencontraba con Harrison Ford -Han Solo- en el Episodio VII, 'El Despertar de la Fuerza'. En el Episodio VIII se había anunciado que la hija de Fisher, Billie, iba a tener un papel más importante.

Fisher, aunque su carrera no fuera tan prolífica como la de Ford, también participó en el film 'The Blues Brothers', en el año 1980 y 'El hombre con un zapato rojo', de Woody Allen, además de 'Hannah y sus hermanas', en el año 1986. También apareció en 'Cuando Harry encontró a Sally'.

También apareció en películas de televisión como 'These Old Broads', que ella misma escribió, y 'Wright vs. Wrong'. Y apareció en series de TV como 'The Big Bang Theory', 'Entourage' o 'Sexo en Nueva York'.

Fisher se casó con el músico Paul Simon en el año 1983, aunque fue un matrimonio un tanto complicado y con muchas crisis derivadas de la depresión de ambos, el consumo de drogas de la actriz y varias inseguridades personales. La relación continuó, aunque se divorciaran tan solo un año después de casarse, durante varios años.

El abuso de las drogas

La mítica princesa Leia reconocía hace años que tenía un problema con el abuso de sustancias ilegales. Y es que, con tan solo 13 años empezó a fumar marihuana e incluso tomó cocaína y LSD, según aseguró en una entrevista en 'The Telegraph'.

En 1985, a Fisher se le diagnosticó trastorno bipolar y se convirtió en una abierta defensora en ayuda de los enfermos mentales.

En los noventa se centró en su carrera de escritora

A lo largo de los años 90, la actriz se centró sobre todo en su carrera como escritora, e incluso ayudó a elaborar guiones para numerosas películas de Hollywood, como 'Sister Act' o 'Scream 3'.

Su única hija, Billie, nacía en julio de 1992, y realizó un pequeño cameo en el Episodio VII, en el que su madre, como general Leia, se despedía de Han Solo en una escena mítica de 'El Despertar de la Fuerza'.

En 'Postcards from the Edge', su primer libro publicado en 1987 y luego adaptado al cine con una película que fue nominada al Oscar, evoca su carrera, su consumo de drogas y su relación con su madre Debbie Reynolds.

Otros títulos escritos por Fisher son 'Delusions of Grandma', 'Surrender the Pink' y 'Wishful Drinking', en el que también aborda con humor y sinceridad sus enfermedades mentales y su uso de drogas.

2015 hizo volver a la princesa Leia

Fue el año pasado cuando Fisher volvió a interpretar al personaje que la lanzaría a la fama, la princesa Leia: "Sabía que esta película iba a afectar a mi vida", aseguraba en una entrevista a la revista 'People'. Su aparición en 'El Despertar de la Fuerza' le valió una nominación para el Premio Saturn del año 2016.

Muchos la echaremos de menos. Que la Fuerza te acompañe allá donde estés, Leia.