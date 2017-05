Nicole Kidman: "No necesito trabajar pero lo hago porque es mi pasión"

Etiquetas

La actriz Nicole Kidman aseguró este lunes en Cannes que prepara sus papeles de la misma forma que cuando tenía 21 años, según dijo en la presentación de la película de horror "The Killing of a Sacred Deer", en competición.

"No necesito trabajar pero lo hago porque sigue siendo mi pasión, la forma en que me expreso", declaró la intérprete, de 49 años, en la rueda de prensa que siguió a la proyección del filme "The Killing of a Sacred Deer", del griego Yorgos Lanthimos ("Langosta").

En el filme encarna, junto a Colin Farrell, a un rico matrimonio de médicos que se verán confrontados a la sed de venganza del hijo de un paciente que el marido no pudo salvar en el quirófano.

"En este momento de mi vida solo intento mantenerme atrevida y abierta, y arriesgarme con cosas, apoyar a los directores en los que creo (...) Todavía intento actuar como cuando tenía 21 años y empezaba mi carrera", agregó.

La estrella de Hollywood es este año la reina del certamen, ya que está presente en tres películas y una serie. Además de la cinta de Lanthimos, protagoniza "La seducción", de Sofia Coppola. Ambas películas compiten por la Palma de Oro.

Kidman también forma parte del elenco de "How to Talk to Girls at Parties", del estadounidense John Cameron Mitchell, y de la serie de televisión "Top of the Lake", de la realizadora neozelandesa Jane Campion, exhibida en una sesión especial.

Este lunes, tras la proyección matinal de "The Killing of a Sacred Deer", Kidman admitió que se trata de una historia perturbadora.

"Cuando vi la película llamé al director después y le dije que no había visto nada igual. Quedé hipnotizada", dijo la actriz, madre de cuatro hijos. "Mis hijos no verán esta película", apostilló, entre risas.