Norma Duval sobre Concha, la novia de Palomo Linares: "Es una mujer maravillosa"

Marc Clotet y Melina Matthews protagonizan una historia de amor y traiciones en 'El jugador de ajedrez', segundo largometraje de Luis Oliveros que salta de la Guerra Civil española al París ocupado por los nazis y que se estrena este viernes en los cines de toda España.

Como no podía ser de otra forma, los actores y el equipo de la película contaron con el apoyo de un gran número de rostros conocidos en el estreno como fue el caso de Natalia Sánchez, Beatriz de Orleans, Pablo Espinosa, Francesca Ortega, Jordi Sánchez, Soledad Mallol, Jorge Lucas, Carlos Iglesias, Mari Rosa y Cuqui Ferro, Norma Ruiz o Carmen Lomana entre otros. Sorprendentemente, Norma Duval no se quiso perder el estreno junto a su pareja Matthias Kühn y es que, según confesó ella misma, uno de los productores de la película es familia suya.

CHANCE: A disfrutar.

Norma Duval: Sí, claro que sí.

CH: Muy bien acompañada.

ND: Bien acompañada. Vengo a apoyar a mi primo, uno de los productores es mi primo, Juan Antonio Casado y entonces estamos toda la familia un poquito emocionados porque es un proyecto de ocho años de trabajo y que ha trabajado muchísimo y le ha puesto al vida y el alma y es su gran noche.

CH: Es una historia muy bonita.

ND: La película es muy bonita, yo ya la he visto. La he visto en casa pero hoy al voy a ver en pantalla que en el cine y la verdad es que estoy muy emocionada por él.

CH: Por fin vemos a Matthias disfrutando de algún tema.

ND: Es que Matthias viene poco a Madrid y yo salgo muy poco entonces...

CH: Norma ya sé que hoy es un día muy triste.

ND: Hoy no es mi día, hoy es un día muy triste. Yo porque tengo este familiar que le adoro, a Juan Antonio, y es su día pero para mí es un día muy duro hoy por lo de Palomo y sobre todo por Concha que lo está pasando muy mal, muy mal. Ella es una mujer maravillosa.

CH: Ha sido tan inesperado.

ND: Todos nos vamos en un momento de la vida pero es durísimo pero sus hijos han perdido a su padre y ella ha perdido a su pareja.

CH: Se ha enturbiado un poco por el tema de la mala relación con los hijos.

ND: Yo eso, lo siento muchísimo pero de temas familiares no hablo de los míos así que imagínate.