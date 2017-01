Películas premiadas en festivales internacionales componen la "potente" programación de cine de 'Actual 17'

Etiquetas

Largometrajes premiados en los Festivales de Cine de Cannes, Valladolid, Berlín o San Sebastián, componen parte de la "potente" programación cinematográfica de 'Actual 17', que se desarrollará desde este lunes al 7 de enero en Logroño.

Películas de estreno, en versión original subtitulada y de contrastada calidad, que se exhiben en el teatro Bretón, en Riojafórum, la filmoteca Azcona y los salas 'Siete Infantes de Lara'.

El programador cinematográfico, Félix Abel de la Cruz, ha destacado a Europa Press, que las 17 películas, que se podrán ver en esta nueva edición de 'Actual' "no van a dejar indiferente a nadie, tanto por la temática de las mismas, como por la variedad de géneros", que van desde la animación, a la comedia, al cine bélico, al drama, pasando por la ciencia ficción.

Ha destacado, sobretodo las largometrajes que se proyectan en el teatro Bretón, ya "además de calidad que atesoran, son algunas de las películas más potentes del año", que vienen en la mayoría de los casos de haber logrado los premios más importantes en los diferentes festivales.

PROGRAMACIÓN

A partir de ahí, Abel de la Cruz ha desgranado la programación cinematográfica, que se estrena este lunes a las 12,00 horas, en Riojafórum con el largometraje de animación 'Teresa y Tim' - el único completamente nacional del programa-. Contará con la presencia de la directora, Agurtzane Intxaurraga.

Esta película, recién exhibida en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, forma parte del acto inaugural de Actual 17 y está destinada al público infantil.

Tras asistir al pase de Riojafórum, los amantes del séptimo arte, pueden acercarse ese mismo día 2 de enero, a las 19,30 horas, al teatro Bretón, para deleitarse con la película italiana 'La pazza gioia' dirigida por el emergente Paolo Virzi. Es una comedia dramática que recibió la Espiga de Oro a la Mejor Película en la última Semana Internacional de Cine de Valladolid -Seminci-, así como el Premio del Público y a Mejor Actriz -ex aequo para sus dos protagonistas, Valeria Bruni y Micaela Ramazzotti-.

Al día siguiente, se exhibirá la iraní 'The salesman' ('Forushande') es una de las joyas indiscutibles de este 2016. Este drama dirigido por Asghar Farhadi fue premiado en el Festival de Cannes por el trabajo de su actor Shahab Hosseini y por la brillantez de su guión. Está nominada a los Globos de Oro como mejor película de habla no inglesa.

Para el día 4 de enero, se ha programado en el Bretón una película finlandesa. 'El día más feliz en la vida de Olli Mäki', premiada como Mejor Película (Certain Regard) en el último Festival de Cannes. Basada en la historia real de un boxeador, héroe de su país, que se enfrenta a la mejor oportunidad de su vida.

El cine descansa en el teatro logroñés, el día 5 para volver el 6 de enero, a las 19,30 horas, de la mano de Martin Zandvliet, 'Under Sandet' ('Land of mine') que ofrece una nueva y excepcional perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial. Ha sido Premio del Público en el Festival de Gijón 2015, Mejor Película en el Festival de Cine de Gotemburgo 2016 y seleccionada por Dinamarca para los Oscar.

El ciclo cinematográfico en el Bretón lo cerrará 'Ma vie de courgette', el sábado 7 de enero, último día del festival. Desde Suiza, alcanza Actual una propuesta de animación stop-motion apasionante que sorprenderá a todos. Esta película ha sido premiada en el Festival de Annecy 2016 (Mejor Película y Premio del Público) y en el Festival de San Sebastián 2016 (Premio del Público - mejor film europeo). Inmejorable sabor de boca para terminar. Nominada a Mejor filme de animación en los próximos 'Globos de Oro'.

FILMOTECA RAFAEL AZCONA

La Filmoteca Rafael Azcona se asienta en el programa de Actual como sede del cine matinal. En esta edición, tres películas que despertarán conciencias y fantasías. 'Sands of silence: waves of courage' - martes 3, 11,30 horas- inicia este ciclo con un viaje introspectivo, el de su propia directora (la logroñesa Chelo Álvarez-Sthele) hacia el mundo de la explotación sexual. Este documental ganó la Biznaga de Plata en el último Festival de Málaga.

El Festival de San Sebastián premió a Hong Sang Soo como mejor director por 'Yourself and Yours' - miércoles 4, 11,30 horas- , una película brillante y crítica sobre las relaciones de pareja; un claro exponente del cine surcoreano.

El jueves 5, 11,30 horas , víspera de Reyes, invita a imaginar imposibles. 'Toni Erdman', una comedia atípica y sugerente, es una de las películas europeas del año. La Academia del Cine Europeo la nominó como película, director, actor, actriz y guión. Una obra asombrosa. Está también preseleccionada por los Oscars, en categoría de habla no inglesa.

MARATÓN CINES 7 INFANTES

El maratón de Cines 7 Infantes propone tres largometrajes que maridan perfectamente entre sí. 'Midnight special' abre esta sesión de la víspera de Reyes - 5 de enero, 22,30 horas- con un argumento de ciencia ficción ideado por Jeff Nichols y protagonizado por Michael Shanon.

'The handmaiden' es una obra maestra firmada por Park Chan-wook y premiada por el público en el Festival de Sitges. Es una película muy hermosa y disfrutable.

Por último, 'Juste la fin du monde' ('Solo en el fin del mundo') está dirigida por Xavier Dolan y cuenta con un reparto estelar en el que conviven Léa Seydoux, Vincent Cassel y Marion Cotillard, entre otros.

SUEÑOS EN CORTO

Entre el 2 y el 6 de enero, el Café Bretón invita a soñar. Todas las tardes -19,30 horas-, ración doble de cortometrajes en un concurso abierto a profesionales y aficionados. El certamen, cuyo jurado es el público asistente a las proyecciones, repartirá un primer premio de 600 euros al mejor trabajo y otro de 300 euros a la mejor propuesta local. El acceso es libre hasta cubrir aforo.

ENTRADAS

Las entradas de la sesión de cine familiar (día 2 en Riojafórum) y el ciclo matinal de la Filmoteca Rafael Azcona (días 3, 4 y 5 de enero) pueden adquirirse en la Oficina de Turismo de La Rioja (calle Portales 50) por 2,5 euros. Riojafórum cuenta también con sus habituales plataformas de venta (riojaforum.com y entradas.com), además de la taquilla.

Las entradas para las películas del Teatro Bretón se podrán comprar a un precio de 5,5 euros en las taquillas del teatro y en su web (www.teatrobreton.org).

La taquilla de Cines 7 Infantes y su web (www.cines7infantes.com) son los puntos de venta del maratón del 5 de enero. El precio de 10 euros incluye tres películas, así como caldo y bocata después de la segunda proyección.

Una de las novedades de esta edición, viene de que todas las entradas de cine de Actual 17 podrán adquirirse a partir del 1 de diciembre en la Oficina de Turismo de La Rioja, así como en las plataformas habituales de cada sede. La segunda es que las localidades serán numeradas.