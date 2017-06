Peter Dinklage ('Juego de Tronos'): "Me avergüenzo mucho de la persona que lidera mi país"

Etiquetas

El actor presenta en Barcelona el nuevo cortometraje de Damm 'La vida nuestra'

El actor estadounidense Peter Dinklage, conocido por su papel como Tyrion Lannister en la serie 'Juego de Tronos', ha asegurado este lunes sobre el presidente Donald Trump: "Me avergüenzo mucho de la persona que está liderando mi país".

En la rueda de prensa de presentación del nuevo cortometraje de Estrella Damm 'La vida nuestra' en Barcelona, con unas 300 personas, el actor ha respondido preguntas de todo tipo, también sobre el referéndum soberanista de Catalunya: "No quiero hablar de política de países con los que no estoy familiarizado. No quiero hablar para no crear ningún malentendido".

"Estás hablando con un estadounidense. Me avergüenzo mucho de la persona que está liderando mi país y es un placer poder salir de allí", ha proseguido el actor, que ha pronosticado que es posible que el resto del mundo los elimine del mapa y sea para bien, según ha dicho.

Sobre el cortometraje de Damm, ha dicho que valoró del proyecto la oportunidad de viajar a Barcelona y al Mediterráneo, y que también tuvo en cuenta la trayectoria de los cortometrajes de la empresa cervecera.

Preguntado sobre su papel en esta película y sus paralelismos con el personaje que encarna en 'Juego de Tronos', ha dicho que le divierte interpretar a personajes que beben mucho.

En cuanto a las grandes producciones cinematográficas en que ha trabajado últimamente frente a sus primeros pasos en proyectos independientes, no ve diferencia en el enfoque creativo de éstas y de las películas independientes, y ve injusto diferenciar: "Un estudio puede hacer una gran película y una productora independiente puede hacer una película terrible".

"No quiero que el dinero sea el factor que determine mis elecciones. Sólo quiero trabajar con proyectos que me interesen y gente maravillosa", ha sintetizado el actor, que por otro lado ha ensalzado el cine español, con Pedro Almodóvar a la cabeza, al que ha aconsejado rodar con más actores americanos.

LOS SECRETOS "MEJOR GUARDADOS"

Sobre España ha agregado: "Me gusta comer aquí, beber aquí y me encanta este país. He sido afortunado con 'Juego de Tronos' de haber visto cada rincón de este país y rodado en cada uno de los rincones de España", y ha celebrado que el trabajo como actor le permite visitar los sitios a los que no iría como turista, pero que son los que merecen la pena, como los secretos mejor guardados.

El spot, rodado en Tarragona, Sitges (Barcelona y Lloret (Girona), además de Ámsterdam (Holanda), cuenta con la interpretación de Ingrid García-Johnson, Marcel Borràs y Álvaro Cervantes, además de la dirección de Raul Arévalo, que ha destacado el "valor humano del proyecto".

Sobre el tono de la producción, Arévalo ha destacado haber podido rodar en un estilo que no tiene nada que ver con sus películas y con lo que suele escribir: "Esto es más mi vida. Yo soy más romántico".

El protagonista del cortometraje, Álvaro Cervantes, ha destacado que la producción versa sobre "la duda de si se ha hecho lo correcto y si la vida que se está viviendo es la que toca", ante lo que Peter Dinklage le insta a vivir la vida que él ha elegido.

Para Marcel Borràs, el cortometraje ilustra el paso de la vida adolescente a la adulta y cómo se va asumiendo que la vida pasa, y entender esto "desde un lugar maduro", mientras que Ingrid García-Johnson ha subrayado la importancia de los papeles secundarios en esta producción.