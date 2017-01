Los Premios Asecan del Cine Andaluz se entregan el sábado con 'El hombre de las mil caras' como principal favorita

Etiquetas

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) celebrará el próximo sábado 28 de enero la gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2017 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, cita a la que la cinta 'El hombre de las mil caras', de Alberto Rodríguez, acude como la película con más nominaciones, un total de diez.

Junto al título del mismo director de 'La isla mínima' llegan como favoritas a la gala las películas 'Kiki, el amor se hace', de Paco León, y 'La isla del viento', de Manuel Menchón, con seis nominaciones cada una; y 'Toro', de Kike Maillo, con cinco nominaciones.

La ceremonia de gala de entrega de estos premios cuenta con la colaboración oficial de la Fundación SGAE, será presentada un año más por los periodistas Rafael Pontes y Marta Jiménez, y estará amenizada por la banda Ungravity, según ha recordado Asecan en una nota.

Las películas 'Todo saldrá bien', de Jesús Ponce, y 'No, un cuento flamenco', de José Luis Tirado, concurren a estos premios con cuatro nominaciones cada una, mientras que 'Bolingo, el bosque del amor', de Alejandro González Salgado; 'Ebro, de la cuna a la batalla', de Román Parrado; 'El marido era fumigador de campos', de Ana M. Ruiz; 'El país del miedo', de Francisco Espada; 'La Xirgu', de Silvia Quer; 'Omega', de José Sánchez-Montes y Gervasio Iglesias, y 'Tamara y la Catarina', de Lucía Carreras, han logrado tres nominaciones cada una.

Por su parte, 'Gernika', de Koldo Serra; 'Gurumbé. Canciones de tu memoria negra', de Miguel Ángel Rosales; 'Hubo un lugar', de Irene Garcés; 'La madriguera', de Kurro González; 'La novia', de Paula Ortiz; 'Madres invisibles', de Lorenzo Benítez; 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo; 'Todo es de color', de Gonzalo García Pelayo, cuentan con dos nominaciones cada una.

El Asecan a Mejor Película se lo disputarán 'El hombre de las mil caras', 'Tamara y la Catarina', 'Todo saldrá bien', 'Toro' y 'La isla del viento', que supone "uno de los mejores debuts de una ópera prima de producción y equipo andaluz".

Este año los socios de Asecan han nominado el trabajo de las actrices por Luichi Macias por 'Toro'; Mercedes Hoyos por 'Todo saldrá bien'; y Belén Cuesta, Maite Sandoval y Paz Sayago por 'Kiki, el amor se hace', lo que supone un reconocimiento para el trabajo de las actrices que reúne esta película de Paco León.

Por su parte, los intérpretes masculinos nominados son Antonio de la Torre por 'Tarde para la ira'; José Luis García Pérez por 'El país del miedo'; José Luis Gómez por 'La isla del viento'; Manuel Morón por 'Ebro, de la cuna a la batalla'; y Víctor Clavijo por 'La isla del viento'.

PREMIOS ASIGNADOS

Además de la entrega de los galardones que distinguen los trabajos cinematográficos andaluces del pasado año, Asecan concederá el Premio Asecan de Honor 2017 al cineasta gaditano Julio Diamante "como reconocimiento a su dilatada y aplaudida trayectoria profesional"; y al Festival de Málaga, Cine en Español que en 2017 celebra 20 años de trayectoria.

Por su parte, el veterano exhibidor y productor malagueño Francisco Gómez Reyes recibirá el Premio Asecan Industria-Aedava, un premio que por cuarto año consecutivo, y en virtud del convenio firmado con Asecan, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava) concede este premio con el fin de "reconocer una personalidad o institución relacionada con el campo de actuación de la distribución y la exhibición en Andalucía".

Desde el año 2012 la Fundación SGAE apoya como colaborador oficial las actividades de Asecan, en especial el encuentro-lectura de nominados, la entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz y los actos paralelos, con el objetivo de "promocionar y respaldar el trabajo de los autores andaluces que desarrollan su profesión en el campo audiovisual, alcanzando altos niveles de reconocimiento tanto en Andalucía como en el resto del territorio nacional".

La Gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2017 se celebrará en el Teatro Lope de Vega de Sevilla el próximo 28 de enero de 2017. Cuenta también con el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Unicaja, Aisge (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), el Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS), la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava), Isemco (International School of Events, Management and Communication), The Louca Factory, Stella Losada Eventos, Cruzcampo, Renfe, Lagomar Travel, Bandalai Sevilla, OBBIO/Holiday y el Máster en Cinematografía y Televisión de la Universidad de Almería.