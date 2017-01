Raúl Arévalo: "Estoy más satisfecho de todos los logros que he conseguido como actor"

Etiquetas

El programa Días de cine entregó la IV edición de sus premios en los que reconocieron los mejores actores y actrices nacionales e internacionales, así como las mejores películas, mejor documental y premios especiales. Elena S. Sánchez fue la encargada de presentar el evento que tuvo lugar en la Sala Azcona de Cineteca Madrid.

Entre los rostros conocidos que se dieron cita en la entrega de premios estuvieron Raúl Arévalo y su pareja y es que el director no dudó en presumir de su pareja, Melina Matthews, con la que comentó que le gustaría trabajar pronto. Entre los asistentes también se dejaron ver Carlos Saura junto a su mujer Eulalia y su hija Anna, José Sacristán o Emma Suárez entre otros.

El programa 'Días de cine' entregó la IV edición de sus premios en los que reconocieron los mejores actores y actrices nacionales e internacionales, así como las mejores películas, mejor documental y premios especiales. Elena S. Sánchez fue la encargada de presentar el evento que tuvo lugar en la Sala Azcona de Cineteca Madrid.

CHANCE: Raúl, la de satisfacciones que te está aportando Tarde para la ira.

Raúl Arévalo: Muchas más de las que me hubiera imaginado. Ni en el mejor de mis sueños me hubiera imaginado este reconocimiento. Abrumado pero para muy bien. Con ganas para seguir disfrutando de los momentos con compañeros de la película.

CH: Muchos años de trabajo.

R.A: Casi nueve. Es una cosa de orgulloso del trabajo que hemos hecho, la alegría es mucho más mayor.

CH: Uno va palmando ese Goya.

R.A: Prefiero no pensarlo. Ojalá esté muy repartido, que así va a ser gane quien gane. Lo que caiga que caiga. Con esto me doy por satisfecho.

CH: ¿Discurso preparado?

R.A: Cuando opto a un premio pienso los discursos el día antes.

CH: A veces el improvisar sale más natural.

R.A: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo.

CH: ¿Dedicatoria?

R.A: Evidentemente a la gente que me ha ayudado a levantar este proyecto.

CH: ¿Aliciente para crear más cosas?

R.A: Ya tenía claro que quería contar más cosas y crear más historias. Ojalá no tarde nueve años en hacerlo.

CH: ¿Alguna en la cabeza?

R.A: He empezado a escribir. Cuando acabe esta temporada de premios.

CH: Ahora a disfrutar de los premios.

R.A: Eso es. En ello estoy.

CH: Has trabajado incluso de vendedor de zumos, de vendedor de El Corte Inglés. ¿Ahora te sientes más orgulloso de los logros?

R.A: Eso no pienso. Estoy más satisfecho de los logros que he conseguido de actor y todo lo que me lo he currado como actor, director, no pienso en lo otro porque eso lo hemos hecho todos.

RAÚL ARÉVALO: "ABSOLUTAMENTE, AHORA SOY MUY FELIZ"

CH: Has posado con tu pareja. ¿Te gustaría trabajar con ella?

R.A: Nos conocimos trabajando en El Negociador, pero ahí no pasó nada, ella protagonista y yo un papel pequeño. Me encantaría trabajar con mi chica algún día.

CH: Te sonríe todo en la vida.

R.A: Ahora mismo sí, totalmente.

CH: Personal y profesionalmente te va de maravilla.

R.A: Absolutamente, soy muy feliz.

CH: Ella es de Barcelona, ¿verdad?

R.A: Su madre francesa y su padre galés. Ella de Barcelona.