Richard Gere y Alejandra Silva te invitan a la premiere de 'Norman', con fines benéficos

Etiquetas

Richard Gere llega a España el próximo 31 de mayo para presentar su película Norman: el hombre que lo conseguía todo, dirigida por Joseph Cedar, una premiere con fines benéficos Y es que el actor, junto a la activista social y su pareja Alejandra Silva han querido destinar los fondos recaudados con la venta de entradas a la Fundación Juegaterapia que ayuda a los niños enfermos de cáncer a través del juego y a la Fundación ICT, The International Campaign for Tibet, que trabaja para promover los derechos humanos y las libertades democráticas para el pueblo del Tibet.

Richard Gere llega a España el próximo 31 de mayo para presentar su película Norman: el hombre que lo conseguía todo, dirigida por Joseph Cedar, una premiere con fines benéficos

Y es que el actor, junto a la activista social y su pareja Alejandra Silva han querido destinar los fondos recaudados con la venta de entradas a la Fundación Juegaterapia que ayuda a los niños enfermos de cáncer a través del juego y a la Fundación ICT, The International Campaign for Tibet, que trabaja para promover los derechos humanos y las libertades democráticas para el pueblo del Tibet.

El actor y su pareja han querido invitar a todos al estreno a través de un vídeo en el cual aparecen juntos junto a dos pequeños compartiendo detalles y jugando con unas pulseras, hechas por los niños, siendo la propia Alejandra la que traduce al actor de Hollywood.

https://www.youtube.com/watch?v=MhO1UgR0FN8&feature=youtu.be

El actor quiere hacer en primera persona, una introducción sobre la película con el fin de dedicar unos momentos a todos los espectadores que acudan a los cines para colaborar con ambas causas benéficas.

La premiere será en los cines de Callao y Capitol a la vez, a partir de las 20:00 horas y las entradas ya están a la venta a través de la web www.entradium.com. No te quedes sin la oportunidad de ver a Richard Gere en persona en nuestro país y de ayudar a Juegaterapia y The International Campaign for Tibet en sus respectivas luchas.