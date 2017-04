Richard Gere sobre Trump: "Es una época muy humillante para nosotros"

Etiquetas

El actor estadounidense Richard Gere ha lamentado este viernes que el presidente de Estados Unidos sea Donald Trump: "Es una época muy humillante para nosotros: tener un presidente así, pero hay un grupo que confía en él".

A su juicio, la situación política en Estados Unidos es "confusa, compleja y descorazonadora", ha dicho este viernes en la presentación de la película de la que es protagonista 'Norman, el hombre que lo conseguía todo', de Joseph Cedar, en el nuevo Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi.

"Por un lado, es el presidente de Estados Unidos y queremos que tenga éxito y sea buen presidente, pero por el otro lado, no tiene las cualidades necesarias para ser buen presidente", ha expuesto Gere, que ha lamentado que, pese a tener un grupo que le apoya, sus decisiones políticas son diametralmente opuestas a la opinión de muchos.

No obstante, ha subrayado que no es el único caso en el mundo en desafiar las leyes de la naturaleza, "seguir impulsos animales" y tener una actitud egoísta, del 'yo, mí, me, conmigo', y no importarle el resto del mundo.

Preguntado por la corrupción sobre la que versa la película y su relación con Hollywood, Gere ha dicho que mucha gente tiene la idea de que América y Hollywood son Sodoma y Gomorra y que es un lugar horrible donde se cometen cosas tremendas, pero ha avisado: "Todos somos iguales. Lo mismo sucede en todas partes, con los mismos problemas".

Ha asegurado que todas las personas quieren lo mejor para sus hijos, quieren la igualdad: "Esencialmente, los seres humanos somos iguales estemos donde estemos, y las diferencias entre nosotros son muy pequeñas".

APOYO AL TÍBET

Preguntado sobre el coste que ha tenido para su carrera apoyar el movimiento tibetano, Gere ha dicho que "no ha tenido ningún efecto" en su carrera, pero sí en el otro lado: "Los directores chinos no pueden venir conmigo, ni los actores chinos. Es al revés, desde el otro lado".

Sobre su papel en la película como Norman, ha explicado que le cautivó el desafío de poder representar al personaje de Norman, al ser "totalmente nuevo y emocionante".

Ha remarcado que en hindú la palabra 'actor' se refiere a una marioneta, algo que ha señalado que no necesariamente es verdad porque "el personaje es el que se convierte en marionetista" y dicta sus propias necesidades.

Ha relatado que para encontrarse con el personaje se encerró con su director en una pequeña habitación sin ventanas durante dos días y hablaron sin fin hasta que Norman emergió decidiendo por sí mismo qué ropa iba a llevar, qué postura corporal tendría y hasta una fiosonomía con unas orejas protuberantes.

El resultado fue un personaje que es un completo imbécil que rinde tributo a la raza humana porque es ese tipo de persona capaz de superar cualquier dolor y derrota: "A pesar del proceso de dolor, continúa avanzando con un corazón abierto".

El director, Joseph Cedar, ha ensalzado de la película "la empatía", como elemento que desprenden los personajes especiales, y ha defendido el humor presente en su película "como estrategia de supervivencia en situaciones difíciles".