Robert De Niro vuelve a atizar a Trump en un mensaje de apoyo a Meryl Streep

Robert De Niro vuelve a atacar a Donald Trump. Esta vez lo hace para defender a su amiga y compañera Meryl Streep. La actriz atacó en un discurso emotivo al presidente electo de la siguiente manera: "Ustedes y todos nosotros en esta sala pertenecemos, realmente, a los segmentos más vilipendiados de la sociedad estadounidense en este momento. Piénsenlo: Hollywood, extranjeros y la prensa", lanzó Streep bajo aplausos.

"Hollywood está llena de forasteros y extranjeros. Si los corres a todos, no tendrás nada más que ver que fútbol y artes marciales mixtas, que no son arte", siguió.

El presidente electo no tardó en responder y lo hizo en Twitter, y a su estilo. Llamó a la actriz lacaya de Clinton y dijo que estaba muy sobrevalorada.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....