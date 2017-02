Ruiz asegura que la Filmoteca "cumple todos los requisitos legales" y niega las acusaciones de los Groucho

Etiquetas

Está dispuesto a hablar sobre una posible colaboración con el dueño de los Groucho, que anunció que iba a denunciar por "competencia desleal"

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, ha "rechazado" las acusaciones del propietario de los cines Groucho, José Pinar, denunciando "intromisión" y "competencia desleal" por parte de la Filmoteca de Cantabria y ha aseguardo que este recurso cultural dependiente del Gobierno "cumple todos los requisitos legales".

"Rechazamos que estemos en una situación ilegal y una competencia ilegal", ha aseverado este martes el titular de Cultura al ser cuestionado acerca del reciente anuncio de Pinar de que en los próximos días va a presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), bajo la iniciativa de la Federación de Cines de España (FECE), por la, a su juicio, "continua intromisión" y "continua competencia desleal" de la Filmoteca de Cantabria en el cine comercial.

Al contrario que Pinar, Ruiz entiende que la Filmoteca "no hace una competencia como tal" y tiene una oferta que no tienen otros cines. Según ha dicho, la mitad de las películas que se proyectan en este espacio de la calle Bonifaz son clásicas y mudas y el otro 50% "de vanguardia y en versión original".

"Eso otros cines de Santander no lo hacen", ha aseverado el consejero, que, además, ha subrayado la "labor educativa" que también tiene la Filmoteca.

Ruiz, que ha recordado que "no es la primera vez" que los Groucho interponen una denuncia contra la Filmoteca por estos motivos, se ha mostrado "dispuesto" a hablar con el propietario y "ver qué tipo de colaboración" se podría de establecer.

Pinar explicó en un comunicado que había tomado la decisión de denunciar tras quince meses desde la reapertura de los Groucho en 2015 y tras "constatar fehacientemente" que la Filmoteca, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, "no tiene intención de variar sus contenidos" que, según dice, son "ilegales en un 50%".

Según Pinar, los Groucho vienen sufriendo desde su apertura, hace doce años, al igual que los otros exhibidores de estreno en Santander (Cinesa y UCC), una "continua competencia desleal" por parte de la citada Consejería a través de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, encargada de la programación de la Filmoteca, con sede en el cine Bonifaz de Santander.

Añade que en el funcionamiento del cine Bonifaz "todo, y desde hace muchos años, es turbio e irregular"; así, señala que está dado de alta "como si fuese un cine privado, cuando es bien conocido su carácter público" y "el nombrado como director", Enrique Bolado, "no lo es, dado que no existe ese cargo", y, aunque existiese, "no podría ostentarlo", dado su trabajo ya como funcionario.

Pinar considera además que el nombre de Filmoteca "se pone de forma caprichosa, para confundir", porque "tampoco existe jurídicamente como tal después de más de 25 años de autogobierno" en Cantabria sin desarrollar la competencia.

Recuerda que el edificio "también pasó por una serie de irregularidades con sus licencias de obras y apertura que lo obligaron al cierre de la actividad durante casi un año".

"Todo suma en este desbarajuste", recalca Pinar, para quien "lo más grave", no obstante, es que "el 50% de su programación/contenido es ilegal según la ley de cinematografía actual y es esa competencia desleal la que Groucho denunciará".

Señaló, por último, que en estos doce años ha intentado "sin éxito" que los dirigentes políticos "reorientasen esta actividad cinematográfica a la legalidad"; la última vez, con la llegada del actual consejero, Ramón Ruiz, pero al no conseguirlo, ha decidido tramitar la denuncia bajo la dirección de FECE, entidad que agrupa a 3.000 pantallas de estreno.