SÁNCHEZ DEFIENDE LA CONTRATACIÓN DE LA SERIE ‘REINAS’ CON JOSÉ LUIS MORENO

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha asegurado que el procedimiento de contratración por TVE de la serie ‘Reinas’ “cumplió la legislación vigente y las instrucciones de contratación de la corporación”.Sánchez ha remitido una respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito del diputado de Compromís Joan Baldoví sobre los motivos por los que la cadena pública ha contratado esta producción con una “supuesta empresa pantalla”.Baldoví dirigió esta pregunta al responsable de RTVE a raíz de las noticias publicadas de que TVE contrató la serie ‘Reinas’ con la productora Indiana Pictures, con solo un administrador único y dos empleados, pero detrás de la cual estaría Moreno. Este productor es dueño de las empresas Kulteperalia y Alba Adriática, acusadas de deber al fisco más de tres millones de euros.El propio Moreno anunció en YouTube que había llegado a un acuerdo con TVE para emitir ‘Reinas’, que se estrenó en enero pasado. "Estamos haciendo una de las producciones más grandes de todos los tiempos, en la que intervienen Estados Unidos, Reino Unido y España. Nosotros hemos hecho la adaptación de la historia de María Estuardo e Isabel I".José Antonio Sánchez explica en la respuesta, a la que ha tenido acceso Servimedia, que “Indiana Pictures presentó a RTVE sendos certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social”.“Asimismo, el administrador de la empresa firmante suscribió una declaración responsable indicando que la misma no pertenece a ningún grupo de sociedades en los términos que establece el Código de Comercio vigente”, añade Sánchez en la contestación parlamentaria.REDACTORES DE ECONOMÍAPor otro lado, el presidente de RTVE ha dado detalles sobre el gasto de TVE el año pasado en coproducción o subvención de películas y series, en una respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del PP Ramón Moreno.TVE destinó a estos contenidos en 2016 un total de 119,26 millones, repartidos del siguiente modo: 100 millones para series de ficción, 15 millones para cine, 2,4 millones para ‘tv movies’ y 905.000 euros para series de animación.José Antonio Sánchez también ha remitido una respuesta a una pregunta a la diputada del PSOE Lidia Guinart por las razones por las que “los seis redactores de plantilla de la sección de Economía de los informativos de TVE están solo encargados de temas menores mientras otros redactores contratados externos se encargan, por decisión de la jefa del área, la señora Cecilia Gómez, de los temas más relevantes”.Sánchez le responde que “en el área de Economía todos los redactores elaboran noticias y reportajes para los servicios informativos, no hay temas menores y no hay contratados externos. Hay dos redactores con contrato interino como recoge el convenio colectivo”.“Los telediarios están elaborados por profesionales independientes y no hay diferenciación de funciones entre los redactores. Los periodistas de los servicios informativos redactan y montan sus noticias siguiendo criterios exclusivamente periodísticos y de servicio público”.Sobre el caso concreto del área de Economía, Sánchez garantiza que “no se produce ningún tipo de discriminación”. “Sus redactores trabajan con objetividad, imparcialidad y neutralidad y se respeta, como se ha hecho siempre, la independencia de los profesionales de la información”.