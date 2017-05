Schwochow retrata la lucha de Paula Becker por destacar en el arte: "No hay muchas películas sobre mujeres fuertes"

Etiquetas

El cineasta alemán Christian Schwochow lleva al cine la vida de la pintora Paula Becker en el filme 'Paula', que narra la vida de una mujer de personalidad "fuerte y poderosa" que reivindicó su espacio en la historia del arte a finales del siglo XIX. El filme llega este viernes a los cines españoles.

"No hay muchas películas sobre mujeres fuertes", ha señalado durante una entrevista concedida a Europa Press este director, quien asegura ser un ejemplo extraño en la cinematografía alemana, puesto que tiene "experiencia trabajando con personajes femeninos" que, al igual que Becker, muestran "fortaleza".

La joven protagonista de esta historia rechazó las convenciones establecidas y decidió explorar su estilo en la comunidad artística de Worpswede, donde entabló amistad con la artista Clara Westhoff y el poeta Rainer Maria Rilke. Su matrimonio con el también artista Otto Modersohn no encajó en sus planes y finalmente viajó a París, donde pudo autorrealizarse como artista.

Schowochow ha destacado que lo que más le impresionó fue el "radicalismo" y la "modernidad" de su relación con Otto. "Tenía que afrontar cómo ser individuo al cien por cien y al mismo tiempo intentar realizar sus sueños personales, funcionar como pareja y afrontar el compromiso de una familia, un problema vigente hoy", ha señalado.

Tal y como describe el cineasta, Paula Becker (Dresde, 1876 - Worpswede, 1907) "odiaba ser mediocre" y la "sensación de quedarse atascada y no evolucionar era uno de sus temores" con los que más se ha identificado él mismo.

En sus palabras, Paula tenía "un fuerte empeño" por ser reconocida y "a pesar de los obstáculos e impedimentos decide seguir adelante en una época en la que se decía que no es apropiado que una mujer fuera artista".

"NO ERA FEMINISTA"

El director ha destacado que hoy en día aún hay personalidades de la cultura que consideran que el arte es "un territorio de hombres". En este sentido, aunque señala que en el cine y la literatura la situación es "mejor", reconoce que en Alemania solo un 15 por ciento de las películas están realizadas por mujeres, a pesar de haber el mismo número de cintas. Este porcentaje se reduce drásticamente en el caso de los distribuidores de cine. "Sería interesante saber por qué", apunta.

No obstante, Schwochow ha precisado que "Paula no se consideraba una feminista", puesto que "no le interesaba pelear por otras mujeres sino por sí misma y por lo que ella era". "Quería ser vista y oída como individuo, lo que considero incluso más moderno", ha indicado.

En cuanto a la perspectiva que el cineasta muestra en esta película de contemporáneos como el poeta Rilke o del artista Rodin, Schwochow ha señalado que no es una cinta "hiperrealista", sino una interpretación "juguetona" de cómo ellos le hablan a través de los textos que se han encontrado.

"Rodin era un gran artista, pero una persona con la que era difícil trabajar, y Rilke era alguien muy vanidoso, que vivía a costa de los demás", ha señalado el director, quien aborda en esta película el periodo en el que "aún no es una estrella".

"No me parece interesante pintar a estas personas como grandes superhéroes, es mejor presentar esa faceta más problemática antes de que se convirtieran en los grandes nombres que conocemos ahora", ha señalado.