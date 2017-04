Selena Gómez y los actores de 'Por 13 razones' se tatúan contra el bullying

Etiquetas

El equipo de la serie americana Por 13 Razones se implica en la causa frente al acoso.... Para ello la cantante y actriz Selena Gómez se ha tatuado junto a los otros dos protagonistas de la serie, Alisha Boe y Tommy Dorfman, un punto y una coma en la parte exterior del brazo. Los actores han decidido hacerlo en apoyo a las personas que sufren casos de depresión, adicción o tienen pensamientos suicidas como Hannah, una de los personajes principales.

Por 13 Razones es una de esas series duras, sobrias y devastadoras que pone a prueba y no deja indiferente psicológicamente hablando, al espectador . Su argumento trata una temática tan delicada como el 'bullying' o el acoso escolar con ese tacto que se merece, para dirigirse a todas aquellas personas en el mundo que en algún momento se han sentido identificadas con uno de sus personajes.

El proyecto de adaptar el best seller homónimo de Jay Asher publicado en 2007 era algo muy personal para la ex pareja de Justin Bieber, Selena Gómez. Tanto, que después de no poder protagonizar la película que esperaba llevar a cabo, terminó siendo una de las productoras ejecutivas de la serie revelación de Netflix.

Ahora este tatuaje no deja de ser una muestra más de la implicación de Selena en un proyecto con el que se siente tremendamente identificada, tras haber sufrido bullying durante los años que fue chica Disney, como ella misma relató en su momento. Es una acción que va a servir de apoyo a la denuncia de estos malos tratos que sufren miles de personas en todo el mundo y que de esta forma, puedan ver que cuentan con el respaldo de caras tan visibles como las suyas.