La Semana de Cine de Mula homenajea a Simón Andreu, el actor español que "mejor ha muerto y matado" en pantalla

El XXIV Certamen Nacional de Cortometrajes ha recibido en esta edición 180 cortos candidatos de "muy alta calidad", el doble que el año pasado

Mula acogerá, del 28 de mayo al 3 de junio, la XXIX Semana del Cine Español que este año rendirá homenaje a Simón Andreu, uno de los primeros actores españoles que trabajó en producciones internacionales, que ha sido protagonista de casi un centenar y medio de largometrajes y que, probablemente, sea el intérprete que "mejor y más ha muerto y matado" en pantalla.

Así lo ha hecho saber el miembro de la Unidad Comunicación e Imagen de la Universidad de Murcia (UMU) y experto en cine, Pascual Vera, quien ha presentado la Semana en rueda de prensa acompañado por el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno; el presidente del Cine Club Segundo de Chomón de Mula y director del evento, Martín del Toro; la directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones; y la autora del cartel de esta edición, Clara García.

La Semana de Cine Español es una iniciativa organizada por el Cine Club Segundo de Chomón, que cumple este año el 30 aniversario de su fundación, y en la que participa el Ayuntamiento de Mula y la Universidad de Murcia. Para esta edición, el evento contará con un presupuesto de unos 18.000 euros entre aportaciones públicas y privadas, una cantidad similar a la del año anterior pero muy inferior a los 100.000 euros con los que llegó a contar, según Del Toro.

HOMENAJE A SIMÓN ANDREU

Vera ha recordado que la Semana rinde homenaje habitualmente a un personaje destacado del cine español, normalmente actores y también a algunos directores de las décadas de los años 60, 70 y 80 del pasado siglo. El objetivo, añade, es "rescatar viejas glorias" que cuentan con una larga trayectoria, aunque ahora trabajen "bastante menos".

No es el caso de Andreu, que sigue trabajando actualmente aunque tiene ya 74 años, de los cuales lleva más de 60 dedicados al cine, según Vera, quien ha recordado que este actor comenzó a trabajar en la década de los años 60 y, desde entonces, ha actuado en 135 largometrajes, además de sus trabajos en teatro y televisión.

No obstante, el trabajo de Andreu se ha centrado fundamentalmente en el cine y, sobre todo, ha tenido papeles protagonistas, lo que da idea del "peso muy importante" de este intérprete. Junto con los actores Paco Rabal y Fernando Rey, Andreu fue de los primeros intérpretes españoles en salir a trabajar al extranjero.

Asimismo, ha trabajado con muchos directores internacionales muy importantes como Luciano Ercoli, Milos Forman, Paul Verhoeven y con el director Lee Tamahori, con quien se convirtió en el primer actor español en participar en una película de la saga James Bond, formando parte del reparto de la película 'Muere otro día'.

Vera ha recordado que Andreu saltó a la fama "muy pronto", con poco más de 20 años, en 1963, cuando una película suya fue seleccionada para representar a España en el Festival de Cannes y se convirtió en un actor "muy reclamado" pro los directores de cine.

En el cine español, trabajó a las órdenes de directores como Roberto Bodegas, Nieves Conde, León Klimowsky, José Luis Garci, Vicente Escrivá, Bardem, Fernando Fernán Gómez, Pilar Miró, Mario Camus o Vicente Aranda, con quien protagonizó 'La novia ensangrentada', que es una de las películas favoritas de Quentin Tarantino.

Sobre todo, trabajó con directores como José Antonio de la Loma, con quien hizo películas como 'Los últimos golpes de El Torete', y Eloy de la Iglesia, con quien rodó algunas de las películas más conocidas, como 'Juego de amor prohibido', 'La otra alcoba', 'Los placeres ocultos', 'El sacerdote' o 'La mujer del ministro'.

Algunos de sus títulos serán proyectados durante el festival y el propio Andreu visitará Mula con motivo de la clausura de la Semana de Cine Español, el próximo sábado, 3 de junio, en una gala en la que se le rendirá homenaje.

CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES

Paralelamente al desarrollo de la Semana de Cine Español, Mula también acogerá el XXIV Certamen Nacional de Cortometrajes, que este año ha recibido 180 obras candidatas de "muy alta calidad", casi el doble respecto a la edición anterior, de los cuales la comisión del Cine Club ha seleccionado 12 que serán los que finalmente compitan.

El festival de cortometrajes establece un premio de 2.000 euros para el corto elegido por el Jurado, que cuenta con la participación de actrices, técnicos, críticos y especialistas en cine. Asimismo, los espectadores de la Semana de Cine serán quienes decidan el Premio Especial del Público, dotado con 1.000 euros.

El mejor corto de animación obtendrá un premio de 500 euros, al igual que el Premio Joven, cuyo ganador decidirán los jóvenes de Enseñanzas Medias de la localidad. El jurado establece, además, un premio al Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Fotografía.

El Teatro Lope de Vega será el escenario principal de la Semana, donde se proyectarán diariamente, a partir de las 20.00 horas, los cortometrajes participantes en el concurso, seguidos de una película de cine actual a un precio popular de dos euros.

Se trata de la sección dedicada al panorama actual del cine español, con las películas "más nuevas", algunas de ellas ya laureadas. Entre los títulos programados se encuentran 'El guardián invisible', '100 metros', 'El Bar', 'Que Dios nos perdone', 'El faro de las orcas' o 'Plan de fuga'.

Del Toro ha explicado que la organización incluye todos los años una sección "rara" que este año lleva por título 'Dobles versiones', en la que se mostrarán versiones de películas que en España se estrenaban censuradas y que eran exportadas a otros países (normalmente europeos) en versiones no censuradas.

La diferencia entre unas y otras, según Vera, era que en las no censuradas se enseñaba "más carne". Entre las que se proyectarán en esta edición de la Semana de Cine Español se encuentran 'Camino Cortado', 'Gritos en la Noche', 'La residence', 'Las melancólicas', 'La semana del asesino', 'The night of the sorcerers' o 'Inquisition'.

APARTADO EDUCATIVO

Además, la Semana contará con un apartado educativo que incluye tres secciones: los 'matinales infantiles', que consiste en la proyección de películas de animación española; el premio joven dedicado a enseñanzas medias; un concurso regional de cortometrajes para enseñanzas medias y asociaciones juveniles; y un taller que se cumple su segunda edición denominada 'Secretos del cine'.

Precisamente el viernes, 2 de junio, coincidiendo con la proyección de la película 'Plan de fuga' estará en Mula la actriz Lucía Álvarez, que pasará toda la mañana hablando de cine con los escolares de la localidad en el marco de esta sección 'Secretos del cine', que se inició el año pasado y que obtuvo una gran acogida a través de una charla-coloquio entre escolares y la actriz.

El Cine Club, en su labor de difusión del cine español, pretende llegar a todos los estamentos de la población con películas dirigidas para el público adulto, joven e infantil. Con este fin se organizan las proyecciones matinales, en esta ocasión con la emisión de la película 'Justin'.

En cada edición, el festival rinde además homenaje a título póstumo a figuras del cine español. Los homenajeados In Memoriam de este año son Alicia Agut, Amparo Valle, Eduardo Machi, Emma Cohen y Francisco Pérez Dolz.

La Semana de cine proyectará este jueves por la tarde, a las 20.00 horas, el preestreno de 'Mil cosas que haría por ti', una película de Didac Cervera que será el punto de partida para el evento.

La autora del cartel ilustrador es la muleña Clara García Soriano, "muestra de que en el municipio hay artistas que quieren a su ciudad", tal y como ha destacado el alcalde. Con su cartel, la artista ha afirmado que quería emplear una paleta de color reducido, que fuera en 3D, así como "funcional, fresco y directo.