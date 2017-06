Sergio Peris-Mencheta presenta Snowfall, la serie del inventor del crack: "Fue el Al Capone de los años ochenta"

Etiquetas

Sergio Peris-Mencheta es uno de los protagonistas de Snowfall, la serie de FX que relata la llegada del crack a las calles de Estados Unidos y su monumental impacto en la sociedad que, de la mano de HBO se estrenará en España el 6 de julio, tan solo un día después de su lanzamiento en Estados Unidos.

Basada en la historia real de Rick Ross, el hombre que inventó el crack y que llevó, con la ayuda de la CIA, la nueva droga a las calles donde se propagó como una epdiemia. Una figura que ya fue objeto de un interesante documental, Freeway: Crack in the System, y que en Snowfall inspira el personaje de Franklin Saint, el avispado joven afroamericano que intenta hacer fortuna en Los Angeles de principios de los ochenta.

Encarnado por Damson Idris, Franklin es uno de los tres grandes protagonistas de Snowfall. La terna la completan Teddy McDonald, un agente de la CIA interpretado por Carter Hudson implicado en las turbias operaciones relacionadas con el narcotráfico que los servicios de inteligencia estadounidenses llevaron a cabo para favorecer sus objetivos políticos en Centroamérica, y Gustavo Zapata, un luchador chicano en horas bajas interpretado por Sergio Peris-Mencheta que se mete en negocios sucios con una poderosa familia de criminales.

"Son tres historias: La de Frankin con su gente, la de Teddy y su familia y la de un tipo que no tiene a nadie. No sé si tengo familia, no sé si acaba de llegar a Estados Unidos... El mío es el personaje misterio. A los yanquis les encanta este tipo de personajes", confiesa el actor español durante la presentación del piloto en el Palacio de la Prensa de Madrid.

Entre anécdotas del rodaje que tienen a su parco inglés como gran protagonista, Peris-Mencheta adelanta que su personaje, que es del que menos muestra el piloto de Snowfall, irá descubriendo "poco a poco" de dónde viene y ofreciendo algunas respuestas ya que, subraya, la industria estadounidense es "increíblemente talentosa construyendo sobre la marcha".

Un personaje para el que tuvo que engordar hasta 20 kilos -"he llegado hasta los 108 kilos", reconoce- aprender a hablar en chicano -"que no es lo mismo que mexicano, que sería más fácil", apunta- y al que llegó un poco por casualidad y tras no pocas vicisitudes. "Estuvieron buscando un mexicano que interpretase a Gustavo durante tres meses, y no lo encontraban. Estaban un poco desesperados", dice entre risas.

Y es que, recuerda el actor madrileño, la serie como tal arrancó en 2015 con un primer piloto que se rodó en octubre de ese año, pero no gustó a los responsables de la cadena. "FX, en junio de 2016, decide que el piloto no es válido... pero que sí quiere hacer la serie. Así que después de gastarse 10 millones de dólares en el capítulo, deciden tirarlo entero a la basura", revela Peris-Mencheta que recuerda cómo del reparto de aquel primer piloto solo 'sobrevivieron' tres actores: "Franklin (Dawnson), uno de los amigos de Franklin y yo... de los 35 que éramos".

INEVITABLES COMPARACIONES

"Es muy difícil que FX se gaste veinte millones de dólares en dos capítulos, en dos pilotos, en algo que ya se ha visto", contesta el actor al ser interrogado sobre las inevitables comparaciones con otras series como The Wire, Narcos o Breaking Bad.

"Con The Wire, es inevitable la comparación. Siempre hay una primera serie y siempre se compara con lo bueno", reconoce Peris-Mencheta que, en todo caso, señala importantes diferencias entre la serie de John Singleton y la mítica ficción de David Simon: "La propia ciudad, que en The Wire es Baltimore y aquí es todo Los Ángeles... además The Wire es mucho más 'afro' y aquí hay muchos personajes latinos, la trama latina tiene mucho más peso", apunta.

Más incluso se diferencia Snowfall de otro referente seriéfilo como Breaking Bad, de la que el actor se declara también un gran fan pero que "no tiene nada que ver" con la nueva ficción emitida por HBO. Y no solo porque en una la protagonista sea la metanfetamina y en otra el crack.

"Es verdad que en Snowfall los tres personajes principales no consumen al igual que el Bryan Cranston. Pero en Breaking Bad el protagonista está obligado porque se muere de cáncer, su mujer está embarazada y tiene un hijo con discapacidad. No le queda más remedio", recuerda Peris-Mencheta que subraya que en el caso de Franklin "hablamos de un chaval muy inteligente que tiene mentalidad empresarial, un chaval que va a inventarse en crack y va a hacerse de oro". "Además, esto es histórico, es real. Este chico fue el Al Capone de los años ochenta", sentencia.