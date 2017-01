Sorteo de 10 bandas sonoras de 'Moonlight', quien puede aguarle la fiesta a 'La La Land'

Etiquetas

El 10 de febrero llega a nuestros cines esta personal y poética reflexión de Barry Jenkins sobre la identidad, la familia, la amistad y el amor, recientemente premiada con el Globo de Oro a Mejor Película (drama). 'Moonlight' es una historia atemporal de relaciones humanas y autodescubrimiento, que narra la vida de un joven que crece en los suburbios de Miami, desde su infancia, hasta la edad adulta. Un retrato vital de la vida afroamericana contemporánea que resuena por su profundidad y sus verdades universales.

Gracias a las interpretaciones de un elenco formado por Naomie Harris (Skyfall), André Holland (42, The Knick), Mahershala Ali (Los hombres libres de Jones, House of Cards), Alex R. Hibbert yJanelle Monáe (Figuras ocultas), junto a Trevante Rhodes (Westworld), Ashton Sanders y Jharrel Jeromey a la singular y sorprendente visión de Barry Jenkins (Medicine for Melancholy), la película se convierte en un retrato de momentos, personas y fuerzas desconocidas, que conforman nuestra vida y nos hacen ser quienes somos.

lainformacion.com sortea 10 bandas sonoras de una película que intentará aguarle la fiesta a 'La La Land' en los Oscar.

¿Qué consejo darías a Chiron, protagonista de la película, para salir del suburbio en el que vive y rompa con su estilo de vida conflictivo? Deja tu respuesta en concursosdecine@gmail.com.