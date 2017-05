Etiquetas

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge por sexto año consecutivo el ciclo de Cine Polaco Contemporáneo, un evento que acerca al público español la cinematografía actual de Polonia a la vez que da a conocer la cultura polaca a través de las obras más recientes de sus cineastas.

En esta muestra, que tendrá lugar cada jueves durante cuatro semanas consecutivas en este centro de arte contemporáneo, se proyectarán cuatro títulos de la filmografía polaca más reciente.

El ciclo arrancará mañana jueves con la proyección de '11 minutos', la última película del director polaco Jerzy Skolimowski, recientemente galardonado con el León de Oro en Venecia por su trayectoria cinematográfica.

La entrada a estas proyecciones, que darán comienzo a las 20.00 horas, es gratuita previa retirada de las invitaciones en la taquilla de TEA el mismo día del pase. Las películas se pasan en versión original con subtítulos en español.

El director insular de Cultura, Jose Luis Rivero, fue el encargado de presentar este ciclo durante un acto en el que estuvo acompañado por el responsable del departamento de Actividades y Audiovisuales de TEA, Emilio Ramal; por la presidenta de la Asociación Canario Polaca ARKA, Agnieszka Krolik, y por la subdirectora del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, Joanna Matyjasiak.

"La cinematografía polaca es paradigma del buen cine europeo", recordó Rivero, quien no dudó en señalar que este ciclo de cine "posibilita que se puedan ver en la isla una serie de películas de gran calidad, películas inéditas que de otro modo no se podrían ver, pues la mayoría de los trabajos que conforman este ciclo de cine todavía no disponen de distribución en España".

José Luis Rivero agradeció al Instituto Polaco de Cultura en Madrid, a AVA Arts Foundation, a ARKA, así como al Instituto Polaco de Arte Cinematográfico la realización de este ciclo, y se mostró convencido del éxito del mismo. "Estamos encantados de colaborar un año más", agregó.

Por su parte, Emilio Ramal destacó que este ciclo permite ver "una selección de la mejor cinematografía polaca contemporánea, una de las más potentes de Europa".

Ramal dio a conocer el programa del ciclo, que se completa con las películas 'Esas hijas mías', de Kinga Debska (jueves 18 de mayo); 'Demon', de Marcin Wrona (jueves 25 de mayo), y 'Camper', del debutante Lukasz Grzegorzek (jueves 1 de junio).

"Son películas realizadas en estos últimos años", detalló Ramal, que también subrayó la calidad de estos trabajos. De '11 minutos' destacó que es una película con una fuerza visual y narrativa asombrosa, de 'Demon' --un filme turbio que no deja indiferente-- aplaudió su potencia; de 'Esas hijas mías', que se trata de conmovedora historia sobre las relaciones familiares, y de 'Camper', que ofrece un retrato de una generación de treintañeros.

Agnieszka Krolik agradeció al Cabildo así como al Instituto Polaco de Cultura el apoyo recibido en los proyectos que han presentado y explicó que el objetivo principal la Asociación Canario Polaca ARKA (creada en 2008) es "el de difundir la cultura polaca en Canarias".

Para llevar a cabo su cometido ofrecen actividades diversas que van desde exposiciones, conciertos o ciclos de cine como éste. "Es muy importante dar a conocer nuestra historia, nuestra cultura, ya que el conocimiento facilita la tolerancia y ayuda al diálogo intercultural", añadió al respecto. En lo que se refiere al cine polaco en sí, indicó que éste es un cine "que despierta emociones".

Durante la presentación, Joanna Matyjasiak señaló que a través de este ciclo se pretende dar una visión general del actual panorama del cine polaco, teniendo en cuenta toda la diversidad de la producción cinematográfica de Polonia y explicó que en esta edición hay obras muy variadas tanto de directores reconocidos como de debutantes. "Esperamos que nuestra selección guste al público de Tenerife", manifestó Matyjasiak.

Durante su intervención, hizo también un breve repaso de cada una de las películas que conforman este ciclo. De '11 minutos' dijo que es "una película un poco experimental para Jerzy Skolimowski, un trabajo lleno de metáforas y con ciertas referencias catastróficas que va a gustar mucho a la gente joven". 'Esas hijas mías' habla de la pérdida, de las relaciones de familias y en ella se mezcla el drama y la comedia. "Es una película en que se puede ver la calidad de los actores polacos", indicó.

De 'Demon', un filme atemporal que mezcla el horror con lo grotesco, puso en valor su parte visual y musical. Y de 'Camper', película premiada en el Raindance Film Festival, recordó que se trata de la ópera prima de Lukasz Grzegorzek. "Es una película que ha tenido un gran éxito en Polonia en la que se tratan temas relacionados con la juventud y con las decisiones que toman a cierta edad", detalló Joanna Matyjasiak.

Esta nueva edición del ciclo de Cine Polaco Contemporáneo comenzó en Madrid en noviembre de 2016 y desde entonces ya ha visitado Barcelona, Granada, Córdoba, Murcia, Sevilla, Pamplona, Zaragoza y Valencia. AVA Arts Foundation es una organización sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo consiste en desarrollar las iniciativas culturales y fomentar el diálogo intercultural, especialmente a través de la promoción de la cultura polaca en el extranjero. El ciclo está cofinanciado por el Instituto Polaco de Arte Cinematográfico (PISF).

El Instituto Polaco de Cultura ha organizado anteriormente varias ediciones de ciclos de cine polaco bajo el nombre de Festival de Cine Polaco, primero en Madrid y los últimos años también en otras ciudades de España. El ciclo está recomendado por el programa Días de cine de TVE, la revista Caimán. Cuadernos de cine y la revista polaca Kino. Cofinanciado por el Instituto Polaco de Cine (PISF). La presente edición cuenta además con el patrocinio honorífico de la Cámara de Comercio Polaco-Española.