'Tarde para la ira' triunfa en unos Premios Forqué con sabor andaluz y galardones repartidos

Emma Suárez y Roberto Álamo han sido reconocidos como mejores actores por sus trabajos en 'Julieta' y 'Que Dios nos perdone', respectivamente 'Tarde para la ira', 'Julieta' y 'Que Dios nos perdone' han sido las grandes galardonadas de esta edición de la XXII edición de los Premios Cinematográficos José María Forqué, organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), que por primera vez se han entregado fuera de Madrid y han sido conducidos por el humorista Carlos Latre.

La ópera prima de Raúl Arévalo, 'Tarde para la ira', ha sido elegida como Mejor película, un premio que han entregado Paz Vega y José Coronado. El director y actor ha dedicado este premio al resto de productores y directores que aspiraban a este premio y, en declaraciones a los medios, ha reconocido que este premio pone la "guinda al pastel".

Roberto Álamo ha sido reconocido con el Premio Forqué a la Mejor interpretación masculina por su papel en el filme 'Que Dios nos perdone', dirigido por Rodrigo Sorogoyen. El actor, que se encuentra en Madrid por sus compromisos con la obra de teatro 'Lluvia constante', ha dedicado este premio en un vídeo a todos los actores, "sobre todo a los que no trabajan, que pronto estarán frente a una cámara o en un escenario".

La intérprete Emma Suárez ha sido galardonada con el Premio Forqué a la Mejor interpretación femenina por su papel en 'Julieta', de Pedro Almodóvar, un premio que ha recibido de manos de los actores Imano Arias y Verónica Forqué, y que ha agradecido a los productores así como al resto de nominadas: "Todas se lo merecen".

Álvaro Cervantes y Natalia de Molina han sido los encargados de anunciar el nombre del Mejor documental, que ha sido para '2016. Nacido en Siria', de Hernán Zin, quien narra en esta cinta el dolor de la guerra a través de los niños. "Estamos en una época en la que se quieren construir muros, pero la voz de los sirios va a llegar más lejos", ha dicho el cineasta al recoger el premio.

Ingrid García Jonsson y Alfonso Bassave han entregado el Premio Forqué al Mejor cortometraje a 'Graffiti', de Lluis Quílez. Por su parte, el premio a la Mejor Película Latinoamericana ha sido para el 'El ciudadano ilustre', de Gastón Duprat y Mariano Cohn, un homenaje a todos los escritores, cuyo galardón ha recogido su productor.

Por último, el Premio al Cine y Educación en Valores, que este año se entrega por segunda vez, ha sido para 'Un monstruo viene a verme', de Juan Antonio Bayona. Uno de los productores ha dedicado este galardón "a la gente que alivia sus dolores con el arte".

HOMENAJE AL CINE ESPAÑOL

El hilo conductor de esta gala ha sido un homenaje al cine español, en el que no ha faltado el recuerdo a cineastas como Buñuel, José Luis Garci, Mario Camus, José Luis Cuerda o Alejandro Amenábar, entre otros. Además, Latre ha recordado algunos de los momentos musicales importantes del cine español y ha interpretado temas de Antonio Molina, Julio Iglesias, Lola Flores o Miguel Bosé en a quienes ha encarnado en el escenario.

La gala ha arrancado con varios vídeos protagonizados por Carlos Latre junto a actores como Santiago Segura, Miguel Ángel Muñoz, Macarena Gómez. A continuación, el presentador ha interpretado 'Mi gran noche', de Raphael, y durante la ceremonia, el humorista ha imitado a anteriores presentadores de galas de cine, como José Corbacho, Dani Rovira, Santiago Segura, e incluso ha tenido un guiño al rap que interpretó Antonio Resines en una entrega de los Premios Goya.

"SI ME QUERÉIS, BAJAR EL IVA"

No han faltado las bromas reivindicativas dirigidas al ministro. "Si me queréis bajar el IVA. Mi IVA no se puede seguir así. Si no bajáis el IVA a mí me entraría una pena, penita pena", ha indicado el artista, imitando a Lola Flores.

Asimismo, Latre ha recordado que el cine español ha alcanzado una cuota de pantalla cercana al 20 por ciento, y ha señalado que por tercer año consecutivo una película española ha sido la más vista, al tiempo que ha destacado que este año se ha superado la barrera de los cien millones de espectadores.

Durante su discurso, el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, ha destacado que los productores seguirán trabajando "por el país, por el cine y por la cultura española". Además, se ha dirigido al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, quien tiene su "apoyo" y "aprecio", porque considera que "se ha de fortalecer la cultura, los valores y la identidad" del país.

Antonio Pérez, fundador de Maestranza Films, ha recibido la Medalla de Oro de Egeda en reconocimiento a la trayectoria de "uno de los grandes productores del país", al frente títulos como 'Solas', 'Nadie conoce a nadie', 'La voz dormida' o 'Lejos del mar'.

Pérez, que ha sido recibido con un gran aplauso por parte de los asistentes, que se han levantado para recibirle, ha recibido en su tierra este galardón, unas horas después del entierro de su madre, a quien ha dedicado este premio. Además, ha mencionado a los directores Benito Zambrano y Javier Gutiérrez.

Entre otras personalidades, han acudido a los Premios Forqué el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; la presidenta de Andalucía, Susana Díaz; la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, Marta Rivera de la Cruz; o la presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake; entre muchos otras.

Antes de su entrada al Teatro de la Maestranza, Susana Díaz ha destacado que la celebración de estos premios en Sevilla ponen de relieve la "apuesta en Andalucía por la cultura" y "lo que supone la industria cultural" en la región, al tiempo que ha mostrado su satisfacción por la elección de la ciudad.

La gala ha contado con las actuaciones de Diana Navarro, Vanessa Martín, Jesse&Joy y Arkano.