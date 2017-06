Tom Holland debuta como protagonista en 'Spider-Man: Homecoming': "Llevo preparándome para este papel desde niño"

Etiquetas

El actor británico Tom Holland ha visitado Madrid este miercoles 14 de junio para presentar la cinta 'Spider-Man: Homecoming', que se estrenará en los cines el 28 de julio y que supone su debut como protagonista en el cine.

"He estado preparándome para hacer este papel desde que soy niño. Soy gimnasta desde bien joven, así que estaba bien entrenado para hacerlo", ha señalado el intérprete durante una entrevista concedida a Europa Press, dentro del tour mundial de promoción.

Holland (Surrey, Reino Unido, 1996) se estrenó en el cine a las órdenes del español Juan Antonio Bayona con 'Lo imposible' (2012), película por la que estuvo nominado al Goya a Mejor Actor Revelación, y ahora, bajo la dirección de Jon Watts, retoma el papel que interpretó en 'Capitán América: Civil War'.

En este filme, un joven Peter Parker comienza a experimentar su recién descubierta identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía. Bajo la atenta mirada de su supervisor Tony Stark (Robert Downey Jr.), Parker intenta mantener una vida normal. Sin embargo, irrumpe en su rutina el nuevo villano Vulture (Michael Keaton).

"Es un paso muy importante para mí hacer una cinta de esta escala", ha señalado el actor, quien adelanta que aunque hay "alguna diferencia" respecto a 'Capitán América: Civil War', es "una continuación". En este sentido, ha señalado que tuvo "una respuesta muy positiva" de los fans de Marvel.

En cuanto a la trilogía en la que se convertirá, tal y como anunció Holland a la prensa a su paso por París, el actor ha manifestado que es un "privilegio" saber que en los próximos seis años va a tener trabajo, especialmente con un personaje al que quiere "tanto".

Holland da vida a un adolescente "millennial", una característica que se observa en el hecho de que "Peter Parker graba todo con su teléfono". "El director quería demostrar que es un chico de esta generación y por eso se filma a sí mismo y quiere compartirlo con el mundo", ha dicho.

Respecto a la necesidad de alguien como Spider-Man en la actualidad, el actor ha señalado que no hace falta un héroe como él, sino "solidaridad". "La gente ha de darse cuenta de que el amor es una emoción muy poderosa y que juntos podemos conseguir mucho", ha señalado.

ZENDAYA: "SPIDER-MAN HOY SERÍA UN ACTIVISTA"

La actriz y cantante Zendaya se suma al universo de superhéroes con el personaje de Michelle, compañera de estudios de Parker con un perfil diferente al que se suele asociar a las chicas en estas películas, según ha reconocido a Europa Press la actriz.

En sus palabras, es "un personaje muy diferente y nuevo". "No es la novia, no hay un interés romántico y no necesita que la salven, sino que solo es una compañera de instituto", ha señalado la actriz, quien describe a Michelle como una joven "inteligente e intelectual, que siempre está leyendo algo y que no demuestra sus sentimientos". Además, es alguien "independiente, fuerte y sin pelos en la lengua", una tendencia en el cine que le resulta "emocionante", especialmente en este género.

El hecho de no aparecer en los cómics le dio un espacio para desarrollar su "libertad creativa", tal y como ha admitido, a lo que se sumaron multitud de "referencias" que le propuso Watts. "Teníamos la oportunidad de decir lo que quisiéramos y así aportar más a la comedia", ha dicho.

Preguntada por la vigencia de Spider-Man y los males a los que se enfrentaría hoy, Zendaya ha indicado que lo que más le gusta es que se trata de un "millennial". "Son chicos que piensan en el futuro y que están impregnados de lo que pasa. Si fuera real, Spider-Man sería un activista", ha concluido.