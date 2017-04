Urdaci estrena 'La Contra' en su informativo de 13tv: "Vamos a mirar las cosas con una óptica más desenfadada"

Etiquetas

El periodista y presentador Alfredo Urdaci estrenará el próximo miércoles 3 de mayo 'La Contra', la nueva sección de la segunda edición de 'Al Día'. "Vamos a mirar las cosas con una óptica más desenfadada, más cómica, buscando simpre un humor que no sea de trinchera", ha declarado.

'La Contra' comenzará a las 21.00 horas, tras el editorial que cada noche Urdaci comparte con sus espectadores, y en ella se ofrecerá un repaso a la actualidad desde un punto de vista diferente, marcado por la ironía, el humor ácido y la sátira política. Según Urdaci, y para lanzarse a eso "tan arriesgado" que es la comedia y el humor, se ha creado un equipo con guionistas, varios redactores y dos editores.

La nueva sección, de 30 minutos de duración, contará con micro secciones semanales como 'El Fotomatón', en el que se analizará el perfil de los políticos o 'Las Primarias en Primaria' en la que se analizará la actualidad desde un punto de vista de un niño. "Siempre atemperado porque va dentro de un programa informativo y no queremos que contradiga lo que es el programa", ha asegurado Urdaci en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de 'La Contra'.

"Buscando siempre un humor que no sea nunca de trinchera. No venimos a defender a nadie ni a atacar, a priori, a nadie. No venimos a hacer un humor de trazo grueso, sino elegante, inteligente. No diré completamente blanco, pero casi. Ideológicamente muy abierto", ha explicado el periodista.

Urdaci ha asegurado que la sección pretende "entretener con la actualidad", ofreciendo la posibilidad de que el espectador termine el día "con una cierta reconciliación de la realidad" a través del humor y la comedia.

En esta nueva etapa, Urdaci dice sentirse "cómodo" porque la nueva sección es, en cierta manera, "ampliar" el editorial, y porque además no va a estar solo. El director de Informativos de 13tv estará acompañado por Ricardo Altable, que abandona el informativo de mediodía.

Para el periodista, el momento político actual es "convulso". "Lo que ha ocurrido con estas últimas operaciones le añade más inestabilidad a la situación", ha declarado, al tiempo que ha puesto sobre la mesa que "hay un enorme descrédito de la clase política, cada día mayor, y una desesperanza en la gente" ante los casos de corrupción, lo que añade "más desánimo".

Ante este panorama, Alfredo Urdaci que "reírse siempre es bueno" porque permite "desmitificar la política y a los políticos", así como "desdramatizar". "Conviene no llevarse las manos a la cabeza continuamente, no cargar las tintas en el vinagre, no amargarse la vida con las cosas que vemos. Por eso creo que la visión humorística que termina en la risa es algo sano, que te cura y tiene un efecto catártico en la gente. A eso es a lo que vamos", ha remachado.

13tv ha indicado que, a partir de mayo, el informativo de las 14 horas estará presentado por María Pelayo y María Rodríguez Vico. Una nueva pareja informativa que ya han compartido plató en alguna ocasión.