Úrsula Corberó en el estreno de 'La Casa de papel'

Úrsula Corberó está imparable y es que la actriz acudió a la presentación de su último trabajo 'La Casa de papel' de lo más orgullosa de su trabajo y con la sonrisa que le caracteriza. El nuevo proyecto de Atresmedia se trata de una serie policiaca con tintes de comedia negra que ha sido la culpable del último cambio de 'look' de Úrsula.

ÚRSULA CORBERÓ PRESENTA SU ÚLTIMO PROYECTO 'LA CASA DE PAPEL'

Entre los rostros conocidos que no se quisieron perder el estreno estuvieron Lorena Gómez, Marta Hazas, Alba Flores, Albert Castilló y su pareja, Iñaki López y Andrea Ropero, Elena Resano, Michele Calvo o Albero Chicote entre otros. Por su parte Úrsula comentó que está de lo más feliz al lado de su pareja Chino Darín aunque en esta ocasión no le pudo acompañar porque tenía compromisos profesionales.

CH: Úrsula, noche de estreno, imparable, contenta...

Úrsula Corberó: Estoy intentando... son de esos momentos en los que uno piensa, lo voy a retener ahí conmigo y lo voy a disfrutar al máximo porque es un momento muy bonito el que me está tocando vivir y este proyecto es un sueño hecho realidad.

CH: ¿Qué le dirías a la gente para que la viera?

UC: e con cualquier cosa que se haya hecho anteriormente en ficción. Es muy cañero, tiene mucho rock and roll.

ÚRSULA CORBERÓ: "LA GENTE PIENSA QUE PORQUE SOY FAMOSA TENGO DINERO, PERO NO LO SOY"

CH: Quiere fabricar 2.400 millones, ¿Qué harías con tanto?

UC: Lo que haría sería no pensar que tengo 2.400 millones de euros porque me volvería majara. Haría lo mismo que me gustaría hacer si tuviera mucho dinero. La gente piensa que porque soy famosa tengo dinero, pero no lo soy. Tengo una buena vida, pero no soy rica. Empezaría por viajar mucho, comer muy bien, eso ya lo hago porque ir de restaurante me encanta.

CH: Pues lo tuyo es de genética.

UC: Sí, lo mío es genética y soy muy nerviosa y lo quemo todo. Viajar sobre todo, comer y una cosita en la costa brava. No pido mucho tampoco.

CH: Me imagino que viajar con tu chico y la casita también con tu chico.

UC: Con mi querida pareja por supuesto que me gustaría mucho si él puede compatibilizarlo con el trabajo y ya puestos que venga la familia y todo el mundo.

CH: Los amigos también muy importantes, ¿no?

UC: Muy.

CH: Estos momentos lo compartes con tu gente

UC: Estoy especialmente contenta porque hoy han venido mis papis y me hace mucha ilusión.

CH: ¿No ha podido venir Chino?

UC: Chino está trabajando, iba a venir, pero al final un disgusto los dos porque le han puesto el rodaje justo de noche y hemos tenido mala pata.

ÚRSULA CORBERÓ: "EL 2016 ME DIO MUCHAS COSAS BUENAS Y EL 2017 SE ESTÁ SUPERANDO"

CH: Tus papis hoy sí.

UC: Sí, muy ilusionados y de ver el capítulo.

CH: Gran momento personal.

UC: Estoy muy contenta. El 2016 me dio muchas cosas buenas y el 2017 se está superando, aunque con mis cosas, pero de esas cosas no vamos a hablar aquí y todos los días me lo digo que soy afortunada.

CH: Complicado tener un proyecto tras otro.

UC: Creo que intento no pensarlo la verdad. Los buenos momentos hay que disfrutarlos y cuando lleguen momentos bajos habrá que adaptarse.