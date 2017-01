Star Wars, episodio VIII : ¿Luke Skywalker es realmente 'El último Jedi'?

Etiquetas

El episodio VIII de Star Wars ya tiene título oficial: The Last Jedi. Un nombre que no ha tardado en provocar conjeturas sobre la identidad del últimoCaballero de la legendaria Orden galáctica al que se refiere.

A falta de la confirmación oficial que llegará con el estreno de la película, todos los rumores apuntan especialmente al otrora bisoño y asexual héroe de rubios cabellos: Luke Skywalker.

Nadie conoce lo que ocurrirá en los dos nuevos episodios que darán fin a la nueva trilogía de Star Wars. Pero la hipótesis general que comparten la mayoría de fans del universo creado por George Lucas es que Rey se convertirá en Jedi gracias a las enseñanzas de Luke y utilizará su poder para enfrentarse a Kylo Ren y la Primera Orden. Kylo morirá o se redimirá al Lado Luminoso y el Líder Supremo Snoke será detenido junto con la maligna organización que comanda.

Pero, ¿y si Luke no está interesado en que Rey siga sus mismos pasos? Las precuelas de la saga, por muy criticables que fuesen cinematográficamente hablando, revelaron algunos de los entresijos políticos del Imperio... y del funcionamiento de la Orden Jedi.

Básicamente eran una organización religiosa con poderes políticos que imponían su voluntad a la del resto. Y sus acciones se guían siempre por la ausencia de emoción alguna, como bien le desvela Yoda a Anakin Skywalker en una tétrica conversación entre ambos.

El Episodio VIII, The Last Jedi, continuará la historia que se inició en Star Wars: El despertar de la fuerza, de nuevo con los citados Mark Hamill y Daisy Ridley, además de John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis y la recientemente fallecida Carrie Fisher. Al reparto se unen Benicio del Toro, la nominada al Oscar Laura Dern y la joven promesa Kelly Marie Tran.

El primer tráiler podría verse en abril de 2017 durante la Celebración de Star Wars que tendrá lugar en Orlando. El festejo, por otra parte, servirá de homenaje a Carrie Fisher y rendirá tributo al Episodio IV: Una nueva esperanza, en el 40º aniversario de su estreno.

Ya en 2019 llegará a la gran pantalla la novena entrega de Star Wars con Colin Trevorrow como director. Y respecto a los spin-off que comenzaron con Rogue One, en 2018 se estrenará una película dedicada al joven Han Solo, aún sin título oficial, y que estará dirigida por Chris Miller y Phil Lord y protagonizada por Alden Ehrenreich (Han Solo), Emilia Clarke, Woody Harrelson y Donald Glover (Lando).