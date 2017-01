Los americanos Xiu Xiu ponen su banda sonora en directo a la película 'Bajo los cerezos en flor'

Etiquetas

El grupo californiano Xiu Xiu interpretará en directo la banda sonora que ha creado para la película Bajo los cerezos en flor (Sakura no mori no mankai no shita) de Masahiro Shinoda, en un concierto-proyección que tendrá lugar el próximo domingo 12 de febrero, a las 20:00 horas, en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, en el marco de la muestra "BS(O) en vivo" de Laboral Cineteca.