El arriesgado y sorprendente cambio de look de Blanca Suárez

Blanca Suárez vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Y esta vez no por la exitosa serie que protagonista, Las chicas del cable, si no por su nuevo estilismo. Sabemos que a la protagonista de la nueva serie de Netflix le encanta probar cosas nuevas y suele cambiar de peinado bastante a menudo. Pero esta vez ha arriesgado y mucho. La actriz no se lo ha pensado dos veces y ha sorprendido a todos con un rubio que se ha puesto de moda entre las actrices.