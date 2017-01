Las cenizas de Carrie Fisher descansarán en una pastilla de Prozac

La urna en la que se encuentran las cenizas de Carrie Fisher tiene forma de pastilla de Prozac, siendo este el deseos en vida de la actriz británica. Varios fotógrafos capturaron imágenes de su hermano Todd con el recipiente en las manos el día en el que la familia se reunió en recuerdo de Fisher y Debbie Reynolds, fallecida un día después que su hija.

The urn for Carrie Fisher’s ashes is a giant prozac pill.She’s still better than all of us. https://t.co/rA1zUJm8clpic.twitter.com/PnGH3Afipj