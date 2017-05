El drama erótico 'Demonios tus ojos', sobre el poder de perversión de las imágenes, llega a los cines este viernes

Etiquetas

El drama erótico 'Demonios tus ojos', dirigido por Pedro Aguilera ('La influencia' y 'Naufragio'), llega a los cines este viernes 12 de mayo después de conseguir en el Festival de Málaga Cine Español la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz (Ivana Baquero), al Mejor Actor (Julio Perillán) y el Premio Escuelas de Cine a la Mejor Película. "La película tiene que ver con el mundo de la mirada, con ver cosas que no deberíamos ver. Trata sobre cómo las imágenes cada vez nos pervierten más", ha explicado el cineasta vasco en una entrevista concedida a Europa Press.

En la misma línea, Aguilera ha comentado que el filme, que trata sobre un hombre que "ve algo que no debería ver", pretende "despertar y sacudir" a la gente sobre ciertos temas, y "hacerles pensar". "Lo importante es que el público reaccione, que no se quede indiferente", ha dicho.

El largometraje cuenta la historia de Oliver (Julio Perillán), un director de cine acostumbrado a trabajar en el mundo audiovisual, que decide volver a España al ver un vídeo erótico de su hermana (Ivana Baquero) en internet, para comprobar por qué "ha erotizado su mirada". "La película conduce a una especie de frustración audiovisual y de frustración moral", ha precisado el director.

El reparto también está formado por, entre otros, Lucía Guerrero, Nicolás Coronado, Juan Pablo Shuck o Elisabeth Gelabert.

UNA PELÍCULA SOBRE "QUERER VER MÁS"

Para Pedro Aguilera, que también ha escrito y producido 'Demonios tus ojos', "era el momento para contar esta historia" porque en el mundo actual lo audiovisual "se ha saturado" y recibimos una imagen de los demás que "en realidad es ficticia". "En internet hay vídeos de todo, de gente que no sabe que les están grabando. Me sorprende que nadie haya tocado este tema", ha señalado.

Respecto al formato 1.33:1 de la película, el cineasta ha destacado que le "fascina desde siempre" y que "siempre" lo había querido utilizar en sus películas, pero que hasta ahora no lo había visto "coherente".

Concretamente, ha subrayado que es una película sobre "querer ver más", en la que "te dan ganas de meter la cabeza y ver más cosas por los lados", algo que ese formato "permite". "Quería que fuera un poco claustrofóbica la película, que todo el mundo mirara donde yo quería que mirara, que la gente quisiera ver más", ha declarado.

Por su parte, Julio Perillán ha asegurado que la cinta "trata sobre la perversión" y sobre cómo es "muy fácil" pervertir la mente del ser humano cuando "se ven imágenes por todas partes". "Ahora hay un sobre estímulo de imágenes que hacen daño al distorsionar la realidad", ha dicho.

Sobre su personaje, el actor ha comentado que es un hombre "autodestructivo" que "cae víctima del engaño de las imágenes", hasta el punto de "cometer incesto con su hermana".

En este sentido, ha añadido que es "muy fácil perderse" en el mundo de hoy en día de las imágenes, y que la película es una reflexión sobre que "si no sabes quien eres te destruyes".

UN TEMA "DURO" Y "DIFÍCIL"

Este papel llegó a manos de Perillán porque el proyecto no pudo salir adelante con actores "más comerciales", ya que "nadie quería hacerlo" al ser un tema "duro" y "demasiado difícil". "O lo hacíamos Pedro Aguilera y yo a pelo, con un equipo reducido, o no se hacía", ha confesado.

Precisamente, el actor ha recordado que al leer el guión entendió por qué la gente "no quería apuntarse a esa batalla", pero quiso arriesgarse a hacerlo "metiendo un poco más de luz" al personaje. "Quería que si un tío entraba e invadía la vida de su hermana no saliera ileso de la historia. En el primer guión el personaje era mucho más oscuro", ha explicado.

ÉXITO EN EL FESTIVAL DE MÁLAGA

Sobre su galardón en el Festival de Málaga, Perillán ha resaltado que ha sido "una sorpresa" y algo "inesperado", porque "no es una peli fácil de ver" al tener una temática "complicada". "Mi hija me dijo que cuándo traía la siguiente Biznaga de Plata y es algo que me ha costado 20 años conseguir y que no sé cuándo llegará la siguiente", ha comentado.

Por último, ha asegurado que su compañera Ivana Baquero, también premiada, se "merece mil veces" el reconocimiento, porque ha tenido que "aguantar al malo de la peli" y "mantenerse firme contra todo lo que le viene encima". "Para ella es muy merecido y para mí ha sido un regalo trabajar con ella", ha concluido.