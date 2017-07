'Canarias Surf Film Festival' recorrerá el archipiélago hasta octubre

Etiquetas

La consejera de Museos del Cabildo, Amaya Conde, presentó este miércoles el 'Canarias Surf Film Festival', un evento itinerante que arranca en el Museo de la Naturaleza y el Hombre este fin de semana y que recorrerá todas las islas hasta el mes de octubre.

Este festival conecta a directores de cine de surf y aventuras, deportistas y empresarios del sector para situar a este archipiélago en el mapa de referencia de esta disciplina deportiva.

'Canarias Surf Film Festival' circulará por todas las islas, incluyendo La Graciosa, durante cuatro meses.

Cine, actuaciones musicales, moda, limpieza de playas, exposiciones, ponencias y la visita de invitados especiales forman parte de la agenda de actividades prevista para esta quinta edición del festival.

Amaya Conde, que estuvo acompañada por el director del festival, José María Cuvero, manifestó la satisfacción del Cabildo porque hayan elegido el Museo de la Naturaleza y el Hombre para arrancar este festival, "que engloba muchas y diversas actividades y supondrá un aliciente más para visitar el Museo por parte de toda la familia".

Por su parte, José María Cuvero informó de que "el festival se consolida año tras año y siempre comienza en Tenerife", y dijo que en esta edición, además de cine documental, se ofrecerán actividades paralelas relacionadas con la música, el medio ambiente y los mercados alternativos.

El evento se iniciará este viernes en el Museo de la Naturaleza y el Hombre y continuará en El Hierro (25 de julio); Tenerife Sur (11, 12 y 13 de agosto); La Palma (19 y 20 de agosto); La Gomera (8 y 9 de septiembre); Lanzarote (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre); Fuerteventura (6, 7 y 8 de octubre); La Graciosa (13 y 14 de octubre) y Gran Canaria (20, 21 y 22 de octubre).

Además, durante el festival se proyectarán las siguientes películas: Native, Shredding Monsters Nazaré, Given, A Road Through Galicia, Cattú, Ireland - Natxo González & Indar Unanue, Bali Utopía, One Shot, Addiction, Let*s Be Frank, Shouth To Sian, The Persistence of Hope, The Gost Ship, Sealone, Tenerife Gigante, Bezerke, Manuel Lezcano - A Canarian Winter y Skeleton Sea - The Tides of Tomorrow.