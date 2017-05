La X edición de Ecozine Film Festival se inaugura este jueves en Zaragoza con 111 títulos seleccionados

Etiquetas

La inauguración oficial de la X edición de Ecozine, el festival, que convierte a Zaragoza en la capital internacional del cine comprometido con el planeta y el medio ambiente, tendrá lugar este jueves, 4 de mayo, en el Centro de Historias.

El consejero municipal de Economía Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, y el director del festival, Pedro Piñeiro, estarán presentes en este acto, que tendrá lugar a las 20.00 horas.

Además contará con la presencia del director, guionista y productor de cine catalán Pere Portabella, Embajador de Ecozine 2017, así como la del director del documental "In the Same Boat", Rudy Gnutti, que se proyectará en esta inauguración.

111 TÍTULOS

Afianzado como festival de cine medioambiental de referencia en el sur europeo, EcoZine ha iniciado a partir de este miércoles su amplia programación que se desarrollará hasta el próximo 21 de mayo.

Un total de 111 títulos de 40 países se han seleccionado para esta nueva edición, que cuenta con 15 espacios públicos y privados en los que se acogerán las proyecciones y las diversas actividades dedicadas a diferentes temáticas medioambientales, como son agua y otros recursos naturales, género y medio ambiente, y desequilibrios socio-ambientales.

En su apartado cinematográfico, Ecozine tiene cinco categorías en su Sección Oficial Competitiva, que son Largometraje Nacional, Largometraje Internacional, Cortometraje Documental, Cortometraje Animación y Cortometraje Ficción. Jóvenes, Première, Cine y Agua, En Familia, Enfocados, Otras Perspectivas, La Butaca Verde, Retrospectiva, Eco ZIB y CooperART son el resto de secciones que constituyen esta edición.