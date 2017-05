FANT cierra su 23ª edición superando la barrera de los 10.000 espectadores, un 9% más que en 2016

Etiquetas

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao (FANT) ha cerrado su 23ª edición con un total de 10.064 asistentes, lo que supone un 9% de incremento con respecto a 2016, año que ya supuso la mayor afluencia en la historia del festival que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, y que encadena seis años consecutivos de crecimiento, tanto en horas de cine programadas, como en público que asiste a las salas.

A estos "buenos datos" habría que añadir otras 1.770 personas que tomaron parte en actividades paralelas organizadas como complemento al programa de cine, como la sesión Art After Dark con Carlos Bayona, organizada conjuntamente con el Museo Guggenheim -en la que se agotaron las entradas-, la exposición de carteles homenaje a Rob Zombie en Azkuna Zentroa o la sesión Dj con Aránzazu Calleja, según ha informado la organización.

De las más de 50 proyecciones programadas, colgaron el cartel de completo la sesión inaugural, en la que se proyectó la película "Pieles" de Eduardo Casanova, y se agotaron las entradas también del auditorio de Azkuna Zentroa para ver "La Noche del Virgen", ópera prima de Roberto San Sebastían, a competición dentro de Sección Oficial y "La Residencia", un clásico de Chicho Ibáñez Serrador, programado dentro de Maestros del FANT.

Además, tuvieron más de un 80% de entrada la proyección de cortos internacionales, "El Ataud de Cristal", "The Void", "My father Die", -de la Sección Oficial-; la película de clausura "PET", la sesión de Falsos Trailers, y algunas películas de Panorama como "La sexta alumna", "The Wailing" o "Into the Forest"; "SPUTNIK" en DokuFANT, o clásicos de la sección Maestros del Fantástico, como "Quien puede matar a un niño", "El fantasma del paraíso" y "La furia".

Los organizadores han destacado también la "buena acogida" de la primera sesión de la tarde, a las 16:15 horas, en la Sala 1 de Golem - Alhóndiga, así como que un total de 1.114 personas asistieron a las proyecciones de Pre-FANT durante la semana previa al inicio del festival, -casi 400 más que en 2016-, y 1.566 escolares asistieron a las sesiones de FANTEskola.